Napoli, chiuso Casadei: giocherà in Serie A

Il presidente De Laurentiis ha seguito a lungo il centrocampista del Chelsea Cesare Casadei, ma spunta l’intreccio decisivo in Serie A: ecco il colpo a centrocampo

Tutto può cambiare a gennaio con il colpo di scena sul futuro di Cesare Casadei. Pochi minuti fa è arrivato il colpo decisivo a centrocampo: il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato, ma ora il centrocampista italiano del Chelsea inizierà a giocare per la prima volta in Serie A.

Il ds Manna è alla ricerca di nuovi colpi di calciomercato già a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno ore frenetiche per pensare così a nuovi innesti di caratura internazionale: ecco il colpo Casadei che vestirà la maglia prestigiosa in Serie A. L’annuncio è arrivato pochi minuti da Sky Sport: ecco la sua prossima destinazione. Il presidente De Laurentiis dovrà così pensare a nuovi colpi suggestivi per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa azzurra dopo l’addio di Kvara.

Napoli, il colpo Casadei subito a gennaio: spunta la nuova squadra

Un nuovo intreccio decisivo con il Chelsea per conoscere il futuro di Casadei. Il centrocampista del Chelsea vorrebbe subito iniziare la sua nuova avventura in Serie A: spunta la sua prossima destinazione italiana.

Come svelato da Sky Sport la Lazio è sempre più vicino al colpo Cesare Casadei. Il centrocampista italiano del Chelsea è voglioso di giocare in Serie A: dopo la Primavera dell’Inter, è volato a Londra ma ora è pronto a farsi strada nella massima serie italiana. Nelle ultime settimane è stato accostato anche al Napoli che ora potrà virare su altri obiettivi a centrocampo: Nicolò Schira ha svelato che il ds Manna è alla ricerca di un valido profilo nella zona centrale di campo che abbia tanti gol nei piedi.

Anche il Torino aveva pensato all’affare in casa Chelsea, ma ora tutto è cambiato: Casadei vestirà la maglia della Lazio con un divario di soltanto due milioni di euro tra domanda ed offerta. Il patron Lotito è pronto a chiudere il colpo con i Blues che vorrebbero avere 15 milioni di euro dalla sua cessione.

Ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande per emergere nel calcio che conta: ormai ci siamo per chiudere subito la nuova trattativa. Casadei è pronto a far sognare i tifosi biancocelesti nel 2025.