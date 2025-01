Napoli, niente Danilo e Skriniar: il nuovo piano di Conte

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato, ma spunta una nuova mossa per il futuro della difesa di Conte. Niente Danilo e Skiniar

Il difensore brasiliano della Juventus, Danilo, si libererà nelle prossime ore dal club bianconero: il suo futuro potrebbe essere in Brasile per avvicinarsi a casa. Discorso simile per il centrale slovacco del Psg, Milan Skriniar, che vorrebbe iniziare una nuova avventura dicendo addio al Psg. Ecco la nuova mossa a sorpresa di Antonio Conte per la difesa partenopea.

Saranno ore frenetiche per conoscere i prossimi colpi di mercato in casa Napoli. Spunta un nuovo intreccio per puntellare la rosa azzurra: non solo il post Kvara, ma anche un nuovo innesto di caratura internazionale in difesa. Il ds Manna ha seguito da vicino numerosi profili suggestivi in ottica futura: spunta un nuovo piano decisivo di Antonio Conte. Saranno settimane importanti in casa Napoli per conoscere da vicino il reale obiettivo della squadra azzurra che non ha intenzione di mollare proprio sul più bello.

Napoli, il piano strategico di Conte: spunta la verità

Come svelato durante la trasmissione La Domenica Sportiva, il Napoli potrebbe bloccare subito la partenza di Rafa Marin. Conte non vorrebbe avere un nuovo colpo a disposizione: ecco la mossa a sorpresa per continuare a sorprendere in Serie A. La stagione degli azzurri è avvincente riuscendo a lottare punto a punto con l’Inter: decisiva la vittoria nel big match di Bergamo contro l’Atalanta.

Conte ha chiesto al presidente De Laurentiis nuovi rinforzi di qualità: lo stesso ADL cercherà di accontentarlo nei prossimi giorni per mettere a segno innesti di qualità già a gennaio. La partenza di Kvara ha scombussolato i piani della dirigenza partenopea che ora dovrà subito chiudere nuovi affari anche in vista della prossima stagione.

Il ds Manna ha seguito da vicino il difensore brasiliano della Juventus, Danilo, ma la moglie ha intenzione di tornare a casa: il Flamengo potrebbe avere la meglio. Nelle prossime ore arriverà la rescissione consensuale con il club bianconero: l’ormai ex capitano è pronto ad iniziare una nuova avventura. Conte lo avrebbe voluto a tutti i costi, ma ora si accontenterà di trattenere Rafa Marin ad un passo da Como e Villarreal. La sua cessione potrebbe essere bloccata definitivamente: ormai ci siamo per la nuova mossa a sorpresa dell’allenatore azzurro.