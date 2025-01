Napoli, nuovo colpo per Conte: la chiave è Dorgu

Dorgu è pronto a dire addio al Lecce per il definitivo salto di qualità. Il danese è voglioso di una nuova avventura in una big: ecco il nuovo colpo del Napoli

Saranno ore decisive per conoscere i prossimi colpi di mercato in casa Napoli. Il ds Manna è molto attento ad ogni trattativa di calciomercato: spunta un nuovo affare intrecciato con Dorgu, ecco tutta la verità.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dorgu è stato accostato a lungo anche al Napoli, ma ora il suo futuro sarà altrove. Un piano strategico ben delineato per sognare subito in grande: il presidente De Laurentiis vorrebbe subito accontentare l’allenatore del Napoli dopo una stagione da urlo. Dopo l’addio a sorpresa di Kvara, trasferitosi al Psg, il ds Manna è pronto a chiudere subito l’affare suggestivo per un girone di ritorno infuocato.

Napoli, chiusura ad un passo: l’idea del ds Manna

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura definitiva dell’affare: Dorgu è pronto a volare altrove regalando un colpo di teatro in casa azzurra. Conosciamo ogni singolo dettaglio per ambire a grandi palcoscenici: spunta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dorgu è molto attratto dalla destinazione Manchester United. In caso di arrivo immediato del jolly danese del Lecce, Garnacho potrebbe essere un nuovo colpo del Napoli. Un intreccio suggestivo per continuare a sognare in grande per ambire a grandi palcoscenici: ecco la mossa a sorpresa per far sognare subito i tifosi azzurri.

La chiave sarebbe proprio Dorgu che vorrebbe farsi apprezzare nel calcio internazionale dopo l’exploit in casa Lecce. Un nuovo colpo di Corvino che ha saputo puntare sul terzino danese che può ricorprire anche diverse posizioni in attacco. Un nuovo intreccio decisivo con il Manchester United per sbloccare la trattativa con il Napoli di Garnacho.

Il talentuoso attaccante argentino dei Red Devils, sempre 2004, non vede l’ora di iniziare un nuovo progetto entusiasmante. Conte l’ha chiamato anche nelle ultime ore per convincerlo a firmare subito con il club partenopeo. L’alternativa numero uno resta quella di Ndoye del Bologna che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro: il ds Manna continua a parlare con l’agente del giocatore svizzero in caso di mancato accordo per Garnacho. Ormai ci siamo per sognare in grande.