Napoli, ansia Buongiorno: quando tornerà in campo

Il Napoli continua a correre in Serie A, ma Conte vuole subito recuperare Alessandro Buongiorno. Ecco le sue condizioni a distanza di giorni: spunta la verità

Saranno ore frenetiche sul fronte calciomercato in casa Napoli, ma Conte continua a sperare nel recupero immediato di Alessandro Buongiorno. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha svelato cosa succederà nei prossimi giorni con il Napoli che tornerà a lavorare per preparare la super sfida contro la Juventus.

Juan Jesus è tornato in campo da assoluto veterano. Il difensore brasiliano del Napoli non ha fatto rimpiangere minimamente Buongiorno che è ancora alle prese con l’infortunio che l’ha tenuto fuori per cinque partite di Serie A. Ora il difensore azzurro dovrà prendere una decisione: Conte lo aspetta, ecco cosa succederà in vista del big match al Maradona contro la Juventus.

Napoli, la data di recupero di Buongiorno: ecco quando ci sarà

Una nuova mossa strategica per puntare in alto. Il Napoli dovrà così scegliere il miglior undici per arrivare fino in fondo, ma dal fronte calciomercato arriveranno nuovi rinforzi anche in difesa. Ecco tutte le novità sulle condizioni di Alessandro Buongiorno: Conte lo aspetta.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte vorrebbe subito il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno in vista della super sfida contro la Juventus. Il difensore azzurro ha saltato le ultime cinque sfide azzurre con Juan Jesus che si è reso protagonista di prestazioni importanti. Giorni decisivi per conoscere con certezza il suo ritorno in campo: sabato potrebbe tornare titolare, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Sicuramente farà parte della squadra in vista della trasferta di Roma ad inizio febbraio: ora Conte cercherà di recuperarlo il prima possibile per far rifiatare così Juan Jesus. Lo stesso Buongiorno ha un grande legame con la città partenopea tifando anche la squadra di basket nei giorni di riposo.

Il Napoli proverà ad arrivare fino in fondo cullando il sogno Scudetto: la vittoria di Bergamo ha mostrato tanto carattere della squadra azzurra che vuole continuare a sorprendere i tifosi. Anche il presidente De Laurentiis tornerà in Italia per assistere alla super sfida contro la Juventus: Buongiorno è pronto a difendere nuovamente i colori azzurri dopo il grave infortunio in allenamento. Lo staff medico darà l’ok soltanto nelle prossime ore: staremo a vedere.