Napoli, PSG beffa ancora ADL: colpo in attacco

Il ds Manna vuole continuare a regalare colpi di spessore ad Antonio Conte. Spunta un nuovo intreccio in attacco: c’è ancora il PSG pronto a beffare il presidente De Laurentiis

Dopo l’addio di Kvara passato al PSG, il top club francese è tornato alla carica per un nuovo obiettivo del Napoli. Il ds Manna cercherà di avere la meglio nelle prossime ore per nuovi colpi suggestivi: ecco la mossa a sorpresa per rinforzare subito il parco attaccanti della squadra guidata da Luis Enrique.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta un nuovo intreccio decisivo per sognare in grande: Victor Osimhen resterà al Galatasaray per tutta la stagione, ma a giugno potrebbe cambiare squadra. Tutto dipenderà dalla decisione del presidente De Laurentiis: saranno mesi intensi per conoscere così il futuro dell’attaccante nigeriano ancora di proprietà del Napoli.

Napoli, intreccio con Osimhen: colpo in casa PSG

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, proseguono i contatti tra Paris Saint-Germain e Aston Villa per Jhon Duran: il top club inglese chiede oltre 70 milioni di euro. La trattativa resta difficile, ma è ancora in piedi. Secondo il giornalista Matteo Matteo su X Jhon Duran continuerebbe a essere un obiettivo per l’estate: l’attaccante colombiano è stato accostato anche al Napoli per il post Lukaku.

Nel mirino del Psg ci sarebbe anche Victor Osimhen che potrebbe così ritrovare il suo ex compagno di squadra Kvara, trasferitosi a gennaio nel top club francese. Un intreccio di calciomercato suggestivo per continuare a sognare in grande: l’attaccante dell’Aston Villa è pronto a dire addio al termine della stagione.

Duran è pronto a fare le valigie: già a gennaio era prevista la sua cessione, ma il top club inglese lo lascerà partire soltanto al termine della prossima stagione. Ormai ci siamo per un nuovo colpo da urlo con il PSG che continua a spendere tanti milioni sul fronte calciomercato. Il Napoli è molto competitivo per vivere nuovamente serate da urlo in Champions League: il sogno Scudetto si è fatto concreto col passare delle settimane visto il grande lavoro realizzato da Antonio Conte in pochissimi mesi.

Il Napoli ha intenzione di chiudere subito nuovi colpi a gennaio: dieci giorni infuocati di calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Ormai ci siamo per puntare in alto: ecco la verità a sorpresa.