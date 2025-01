ADL fa sul serio, doppio colpo Napoli: si chiude entro 48 ore

Dopo la cessione di Kvaratskhelia e gli arrivi di Hasa, Scuffet e Billing, il calciomercato del Napoli starebbe finalmente entrando nel vivo.

Non per screditare i tre giocatori acquistati rispettivamente da Lecce, Cagliari e Bournemouth, ma a fronte dell’uscita del georgiano Antonio Conte si aspetta due rinforzi di lusso per completare la squadra in vista di una seconda parte di stagione che si pronostica essere frenetica. Colto il messaggio, Aurelio De Laurentiis è pronto ad affondare il colpo su due degli obiettivi principali del Napoli, con le prossime 48 ore che potrebbero risultare essere decisivo per l’arrivo in azzurro di questi giocatori.

Certo, bisogna prendere in considerazione tutte le insidie del caso, ma dalle parti di Castelvolturno aleggerebbe positività.

ADL fa sul serio: due rinforzi per il Napoli nelle prossime 48 ore

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, ancora alla ricerca di un giocatore che possa andare a prendere in rosa il posto di un campione come Khvicha Kvaratskhelia. La dirigenza partenopea ha deciso di operare con calma per evitare di fallire un investimento di tale portata, ma allo stesso tempo Antonio Conte preme per avere in rosa un’alternativa a David Neres.

Da qui al prossimo 3 febbraio mancano ancora 15 giorni, quindi c’è tutto il tempo per riuscire in questo obiettivo, ma stando alle ultime notizie ad Aurelio De Laurentiis potrebbero bastare semplicemente le prossime 48 ore. L’intenzione è quella di incontrare l’uno e l’altro giocatore per definire gli ultimi dettagli dell’accordo, per poi sedersi al tavolo con i rispettivi club per raggiungere la definitiva fumata bianca. Considerata la caratura dei profili in questione, il tutto sembrerebbe essere più semplice a dirsi che a farsi, ma i partenopei hanno intenzione di fare sul serio.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, entro due giorni il Napoli potrebbe mettere a disposizione di Antonio Conte sia Danilo che Alejandro Garnacho, col discorso per l’argentino che per deve essere approfondito considerate tutte le difficoltà del caso.

Incontro programmato: Manna chiude il colpo

Il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte due rinforzi di lusso. Il primo è Danilo, che nella giornata di oggi dovrebbe risolvere il proprio contratto con la Juventus, prendere il primo aereo per il capoluogo campano e legarsi al club partenopeo.

Il secondo, invece, è Alejandro Garnacho, con il quale De Laurentiis ha una bozza di accordo oramai da tempo. Addirittura Il Corriere dello Sport dice che l’argentino si sia sentito con Antonio Conte negli scorsi giorni, a conferma del fatto che il suo acquisto è praticamente imminente. Non resta dunque che passare alle cose formali, con il ds Manna che tra domani e mercoledì volerà in Inghilterra per parlare con il Manchester United. Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo 50 milioni di euro per Garnacho, quando i Red Devils ne vorrebbero almeno 60. De Laurentiis sembrerebbe anche disposto a spingersi a quella cifra, ma non oltre, anche perché di alternative valide sul tavolo ce ne sarebbero.