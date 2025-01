Colpo Napoli: si chiude grazie allo scambio con Ngonge

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli in questo calciomercato ad un solo anno dal suo arrivo in azzurro.

Piuttosto dietro nelle gerarchie di Antonio Conte, rilegare in panchina un calciatore come il belga rischia di essere controproducente, anche perché così facendo il suo cartellino perde valore. Ed è per questo che Aurelio De Laurentiis potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad uno dei suoi grandi obiettivi di questo gennaio.

Da valutare bene la volontà di tutte le parti in causa coinvolte, ma l’impressione è che con la giusta formula, e conguaglio economico, De Laurentiis potrebbe riuscire nel suo intento.

Ngonge in scambio: colpo a sorpresa del Napoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cyrili Ngonge, destinato oramai a lasciare il Napoli già nel corso di questo calciomercato invernale. Il belga, arrivato fra tantissime aspettative, prima con Calzona, e poi con Antonio Conte, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che avrebbe meritato, nonostante un buon inizio con il gol all’esordio proprio contro il Verona, oramai un anno fa.

Il tempo passa, e le cose cambiano, ma non per Ngonge, ai margini del progetto tecnico azzurro anche con il salentino. Per evitare di svalutarsi, il belga si sarebbe rassegnato alla possibilità di lasciare Napoli, a patto però che si trasferisca in una squadra dove il suo valore venga riconosciuto. Dal canto suo De Laurentiis è pronto ad accontentare questa richiesta del giocatore, inserendolo come pedina di scambio in una trattativa piuttosto importante, considerati i nomi di cui si starebbe parlando.

Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, per arrivare a Zaccagni il Napoli sarebbe pronto ad offrire in scambio alla Lazio Cyril Ngonge, giocatore che per caratteristiche andrebbe a prendere il posto in rosa proprio dell’attuale numero 10 biancoceleste, esonerando così Claudio Lotito dall’andare alla spasmodica ricerca di un sostituto del suo capitano in questo calciomercato.

Napoli, Ngonge più soldi: i dettagli dell’offerta

Oltre a Garnacho, per sostituire Khvicha Kvaratskhelia il Napoli starebbe seriamente valutando il profilo di Mattia Zaccagni, già piuttosto vicino al club azzurro nell’estate del 2021. In quel caso non se ne fece nulla, ma questo trasferimento potrebbe invece concretizzarsi in questo calciomercato.

Nonostante si trovi benissimo a Roma, alla Lazio, Zaccagni avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli, con De Laurentiis pronto a presentare una prima offerta ufficiale all’amico Lotito per il suo capitano. L’idea sarebbe quella di mettere sul tavolo 25 milioni di euro più il cartellino di Ngonge, valutato 15, così da raggiungere i 40 richiesti dal presidente biancoceleste. In sé e per sé l’offerta è anche giusta ed allettante, ma per cedere il proprio numero 10, e capitano, la Lazio vorrebbe 40 milioni di euro cash, senza contropartite né vie secondarie per cercare di risparmiare. La condizione è questa, sennò nulla.