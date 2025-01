Il Napoli ha chiuso per il sostituto di Kvara: affare da 45MLN

La telenovela relativa a chi sarà l’erede di Kvaratskhelia in quel di Napoli è oramai giunta ai titoli di coda dopo la mossa di ADL.



Stando alle ultime notizie, infatti, senza rimandare troppo il discorso, il presidente partenopeo ha messo sul tavolo 45 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra che ha immediatamente soddisfatto il venditore. Le parti si stavano anche iniziando a scambiare i documenti, ma qualcosa lungo il percorso si è inceppata, per la rabbia non solo del numero uno azzurro, ma anche di Antonio Conte, impaziente di sostituire un giocatore dell’importanza di Kvaratskhelia, anche perché la stagione è ancora lunga e servono soluzioni alternative a David Neres.

Napoli: 45MLN per il sostituto di Kvaratskhelia, è fatta

Il calciomercato del Napoli gira oramai intorno a chi sarà l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. La lista di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna e ricca di nomi interessanti, ma la scelta della dirigenza partenopea sembrerebbe essere alla fine ricaduta su chi l’anno scorso ha fatto addirittura la finale di Champions League.

Nulla da togliere agli altri, ma questo profilo è quello che più di tutti combaciava non solo con la filosofia del club partenopeo, ma anche con l’idea di gioco di Antonio Conte, fattori tutt’altro che da sottovalutare nella scelta finale. Per evitare di ritrovarsi al centro di un’asta o comunque di una trattativa interminabile, il Napoli non si è perso in chiacchiere presentando un’offerta da 45 milioni di euro per l’attaccante. Cifra importante che va ben oltre l’attuale valutazione del giocatore stando a dati Transfermarkt, e che per questo motivo il club detentore del cartellino non ha potuto fare altro che accettare.

Dunque, stando a quanto riportato da Ciro Venerato nel corso del consueto appuntamento con ‘La Domenica Sportiva‘, il Napoli aveva preso Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund per 45 milioni di euro. Le parti erano anche pronte a scambiarsi i documenti, ma qualcosa è andato storto sul più bello, facendo andare su tutte le furie De Laurentiis e Conte.

Napoli, affare fatto: si o no? Ecco cosa è successo

Il Napoli aveva preso Adeyemi. L’accordo tra i due club c’era, mancava solo quello con il calciatore, che ci ha messo un po’ di tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Alla fine il calciatore tedesco ha deciso di mandare tutto all’aria declinando l’offerta partenopea, perché non convinto di lasciare nel bel mezzo della stagione la Bundesliga. Intrigato dalla possibilità di giocare in Serie A, però, Adeyemi avrebbe chiesto al Napoli di rimandare ogni discorso a luglio, ricevendo però di conseguenza un due di picche come risposta da parte del club azzurro, che in questo calciomercato si starebbe muovendo su altri tipi di profili, come ad esempio Garnacho e Zaccagni.