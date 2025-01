Il Napoli punta il “nuovo Mbappé”: lo acquistano per 23MLN

L’uscita d Kvara è stata talmente remunerativa al punto che il Napoli può permettersi di togliersi qualche sfizio in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere a disposizione di Antonio Conte non solo il sostituto naturale del georgiano, ma anche un altro calciatore, profilo di prospettiva che in patria viene addirittura paragonato a Mbappé. A fronte di questo sul giovane talento francese ci sarebbe l’interesse di mezza Europa, ma grazie ai soldi della cessione di Kvaratskhelia il Napoli potrebbe sbaragliarla tutta anticipando i tempi e chiudendo l’affare entro la fine di questa sessione invernale di trasferimenti.

Ovviamente parlare di affare fatto è prematuro, ma l’impressione è che la strada intrapresa possa avere proprio Napoli come meta finale.

Napoli scatenato: nel mirino il “nuovo” Mbappé

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi ad Hasa, Scuffet, Billing ed il sostituto di Kvaratskhelia in questo calciomercato. Aurelio De Laurentiis vuole completare e rinforzare la rosa di Antonio Conte per riuscire a conquistare il quarto scudetto della storia partenopea al termine di questa stagione.

Per farlo il presidente azzurro avrebbe messo nel mirino uno dei giovani talenti più ricercati d’Europa, giocatore che in patria viene addirittura paragonato a Mbappé, non tanto per le caratteriste tecniche, ma per quanto è decisivo ogni partita. Riuscire ad anticipare la concorrenza si pronostica essere piuttosto complicato, ma la cessione di Kvaratskhelia è stata talmente remunerativa al punto che il Napoli sarebbe pronto a fare uno sforzo per il talento transalpino.

Stando alle ultime notizie, dunque, soprattutto nel momento in cui dovesse uscire Giacomo Raspadori, il club partenopeo sarebbe pronto a fare all-in su Rayan Cherki del Lione, talento classe 2003 che il club francese è costretto a cedere per evitare di retrocedere al termine per via dei tanti debiti che ha accumulato nel corso degli ultimi anni.

Il Napoli lo compra per 23 milioni di euro

Il Lione ha bisogno di vendere Rayan Cherki, ed il Napoli è pronto a cogliere l’occasione. Fino ad oggi del francese si è parlato troppo poco, ma nelle scorse ore è arrivato un annuncio che potrebbe sbloccare una volta e per tutte ogni discorso in merito al suo futuro.

Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, infatti, pur di fare cassa ed evitare di retrocedere al termine della stagione dopo la sentenza di qualche mese fa, il Lione si sarebbe detto disposto a privarsi di Cherki anche per soli 22.5 milioni di euro, cifra irrisoria rispetto ai 30 di valutazione che Transfermarkt fa del giocatore. Si tratterebbe essere dunque di una vera e propria occasione, che il Napoli sarebbe pronto a cogliere al volo per aggiungere ancora più qualità alla rosa di Antonio Conte.