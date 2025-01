Napoli: scippo alla Juve, Manna lo prende in estate

È tempo di pensare anche all’estate in casa Napoli. I partenopei avrebbero messo gli occhi su uno dei gioielli bianconeri: ecco i dettagli

Il Napoli sogna lo Scudetto e pensa a come rinforzarsi per la prossima stagione. Il calciomercato invernale è entrato ormai nella sua fase finale anche se i partenopei ancora devono fare molto. Nonostante questo, lo sguardo è rivolto anche alla prossima estate dove ci sarà una sorta di mini rivoluzione in casa azzurra. Sono diversi i giocatori che non hanno convinto e che, a meno di clamorose novità, lasceranno Castel Volturno. Per questo motivo sin da ora Manna starebbe ragionando sulla possibilità di piazzare dei colpi importanti per rendere la rosa ancora più forte.

E, secondo le informazioni di cm.it, Manna potrebbe tornare con forza su un giocatore che adesso è alla Juventus. Il direttore sportivo del Napoli lo segue da sempre e un pensiero lo aveva fatto anche la scorsa estate senza, però, poi trovare l’accordo. Chissà se durante la prossima sessione di calciomercato si potrà arrivare all’accordo considerato che i bianconeri sono aperti alla cessione.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Juventus, i dettagli

La Juventus la prossima estate a sorpresa potrebbe aprire le porte per la cessione di diversi giocatori (naturalmente in caso di offerta giusta) e il Napoli sembra essere pronto ad approfittarne. Stando alle ultime informazioni, c’è un calciatore che interessa molto ai partenopei da tempo e Manna potrebbe, forse un po’ a sorpresa, fare un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Il direttore sportivo dei partenopei, infatti, da tempo è sulle tracce di Weah. Un tentativo lo ha fatto in chiave estate senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca anche per l’inserimento della Juventus. Ora se i bianconeri dovessero aprire alla possibilità di una cessione durante la prossima sessione di calciomercato, non è da escludere che il Napoli un tentativo lo possa fare anche per dare a Conte un giocatore duttile.

Poi bisognerà capire se da parte dei bianconeri ci sarà la volontà di dare Weah al Napoli o magari cederlo ad una squadra estera per non rinforzare una diretta concorrente. La strada naturalmente è lunga e si avrà un quadro solamente a ridosso del prossimo calciomercato.

Mercato Napoli: idea Weah per la prossima stagione

Ad oggi Weah è inamovibile per la Juventus. Durante il calciomercato estivo un pensierino alla cessione i bianconeri lo potrebbero fare e il Napoli è pronto ad approfittarne per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte e naturalmente indebolire una diretta concorrente.