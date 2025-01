Blitz in Spagna: affare con il Barca, arriva il nuovo Kvara

Il Napoli continua a ragionare sul sostituto del georgiano. C’è un nome che nelle prossime ore potrebbe a sorpresa balzare in pole position

È tempo di affondare il colpo per il sostituto di Kvaratskhelia in casa Napoli. Le valutazioni e le riflessioni continuano, ma ormai siamo davvero vicini al momento in cui le riserve devono essere sciolte e bisogna arrivare alla fumata bianca. La volontà del club, come spiegato in più di un’occasione, è quella di fare la scelta giusta anche perché le indicazioni di Conte sono state da subito molto chiare. Il tecnico vuole un calciatore che possa alzare il livello della squadra.

Riflessioni e valutazioni in corso e attenzione ad un nome che potrebbe spuntare dalla Spagna. Secondo le informazioni dei media locali, è assolutamente fuori dal progetto e il Napoli potrebbe approfittare di questa occasione di calciomercato. Naturalmente per il momento è più una suggestione che altro, ma non è da escludere che si possa passare in una idea concreta nel giro di poco tempo.

Calciomercato Napoli: nuova idea per il post Kvara, i dettagli

Il Napoli lavora per individuare il giusto nome per sostituire Kvaratskhelia. L’idea del club è quella di non spendere tutto il tesoretto arrivato con il georgiano per un solo giocatore e quindi si sta ragionando su quale profilo puntare. Attenzione che in casa Barcellona c’è un nome che potrebbe davvero a caso del club partenopeo.

Stiamo parlando di Ferran Torres. L’esterno spagnolo non rientra più nei piani del Barcellona e ci starebbe pensando anche il Milan in questo calciomercato. La certezza è che il suo nome è presente nella lista di Manna. Poi resta da capire se ci sarà la possibilità di portarlo alla corte di Conte oppure no. Per il momento si può parlare di una semplice suggestione che di altro, ma staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Di certo Ferran Torres in questo calciomercato dirà addio al Barcellona e staremo a vedere se ci potrà essere oppure no la possibilità di portarlo al Napoli. Molto dipenderà da come Conte deciderà di dare il via libera a questa operazione oppure no.

Mercato Napoli: Ferran Torres un possibile obiettivo

