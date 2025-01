Napoli: 15 mln per il nuovo Brozovic, Inter beffata

A sorpresa i partenopei si sarebbero inseriti con prepotenza nella corsa ad un centrocampista. Contatti anche con la famiglia del giocatore

È un Napoli scatenato sul calciomercato. Il direttore sportivo non sta lavorando solo al presente, ma c’è anche un inizio di programmazione. Le idee sono molto chiare: si vuole puntare su giocatori di prospettiva e per questo motivo si sarebbe iniziato a sondare il terreno su un giocatore che in patria paragonano a Brozovic. Per il momento c’è stato solo un timido sondaggio e l’Inter è assolutamente in vantaggio, ma non è da escludere che la situazione possa cambiare.

Secondo le informazioni di cm.it, il Napoli avrebbe contattato la famiglia per capire meglio le intenzioni del giocatore. Un lavoro già fatto in passato con Kvara e altri giocatori. Una mossa che potrebbe sbaragliare un po’ le carte anche se per adesso resta più una ipotesi di calciomercato che altro. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso calciatore.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per il centrocampo

I giovani di prospettiva sono calciatori che si sposano alla perfezione con la strategia di De Laurentiis. Per questo motivo Manna si sta muovendo su un doppio binario: da una parte giocatori pronti e in grado di dare una mano alla squadra. Dall’altra si cercano rinforzi in grado di poter alzare il livello della rosa in futuro e per farlo naturalmente ci vuole un lavoro di scouting non sicuramente banale.

Uno degli ultimi nomi finito sul taccuino di Manna è quello di Sucic. Il centrocampista della Dinamo Zagabria è finito nel mirino di diverse big, ma per il momento sul classe 2003 l’Inter resta in vantaggio. Naturalmente se i nerazzurri non dovessero chiudere in questa sessione di calciomercato, le carte si rimescolerebbero e il Napoli potrebbe tornare pienamente in corsa visto che si è già mosso con i genitori del ragazzo. Servono 15 milioni per prenderlo.

Per adesso non possiamo parlare di trattativa concreta, ma semplicemente di sondaggi per capire meglio cosa succederà nei prossimi mesi. L’Inter resta in vantaggio, ma il Napoli si è mosso e presto si deciderà se affondare il colpo oppure no.

Mercato Napoli: Sucic nel mirino di Manna

Sucic in questo momento è uno di quei profili che Manna sta seguendo per rinforzare il centrocampo magari già a partire dalla prossima stagione. Il nuovo Brozovic interessa, ma si tratta di una operazione non facile visto l’interesse dell’Inter.