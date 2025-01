Napoli: c’è il sì del giocatore, si chiude subito

I partenopei potrebbero chiudere a sorpresa un altro colpo in attacco oltre a Garnacho. Una opzione low cost che intriga molto Manna

Garnacho e un altro attaccante. È questa una possibilità da tenere in considerazione in casa Napoli con la partenza di Ngonge. Al momento manca nella rosa di Conte un vice Politano e quindi sono in corso dei ragionamenti su come muoversi. L’idea è quella di portare a casa un giocatore duttile (alla Fazzini per esempio ndr) che possa comunque ricoprire più ruoli. Ma attenzione ad un profilo che nelle ultime ore ha preso piede.

Secondo le informazioni di RMC Sport, il Napoli avrebbe iniziato a sondare il terreno con il giocatore per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Da parte del diretto interessato massima disponibilità a sposare il progetto Conte e quindi ora bisognerà trovare l’accordo con il club di appartenenza. La situazione è in continuo divenire e per ora siamo solamente nel campo delle valutazioni. Vedremo se nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della trattativa oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Garnacho resta in questo momento il preferito di Conte e la volontà del Napoli è quella di chiudere. Naturalmente molto dipenderà anche dalla spesa per l’argentino. In caso di un costo ridotto, i partenopei potrebbero andare anche su un altro esterno vista l’ormai imminente partenza di Ngonge. Manca in questo momento un vice Politano e c’è un nome che sta stuzzicando Manna e non solo.

Parliamo del belga Lukebakio. Il Siviglia ha aperto ad una sua cessione in questo calciomercato nella speranza di recuperare almeno i 10 milioni spesi. Il Napoli ci pensa visti anche i numeri: 9 gol in 21 presenze. La volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Conte c’è e a questo punto presto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa. Non semplice perché gli andalusi sono pronti a sparare alto, ma si proverà a spingere anche sull’intesa con il belga.

Senza dimenticare che c’è anche la possibilità di puntare su Lukebakio come sostituto di Kvara se l’affare Garnacho non dovesse andare a buon termine. Tutte idee di calciomercato pronte magari a diventare realtà nel giro di poco tempo.

Mercato Napoli: Lukebakio il nome nuovo

Garnacho il sogno di Conte e Lukebakio quel profilo low cost che potrebbe consentire al Napoli di rendere ancora più forte la squadra in questo calciomercato. Vedremo come ci si muoverà e quali saranno le scelte di Manna.