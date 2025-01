Mercato Napoli, Ngonge pedina di scambio: scelto l’erede di Kvara

Mercato Napoli, arriva la svolta per questi ultimi giorni di calciomercato che si possono davvero infiammare per gli azzurri. La svolta per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia può arrivare grazie ad uno scambio del tutto inatteso che prevede il sacrificio di Ngonge. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale davvero enorme. Da quando è arrivato in azzurro, però, non ha mai realmente convinto soprattutto perché non ha mai avuto la possibilità di giocare con continuità. Con tutti gli allenatori della passata stagione e quest’anno anche con Antonio Conte. Troppo alto, in tal senso, il livello delle prestazioni di Politano.

Da tempo si parla di un suo addio, con il Napoli che potrebbe decidere di cederlo con la formula del prestito per farlo valorizzare. In tal senso, adesso emerge una nuova pista a sorpresa. Potrebbe essere, infatti, proprio Ngonge il profilo sacrificato che potrebbe permettere agli azzurri di arrivare all’erede designato di Khvicha Kvaratskhelia.

Ngonge pedina di scambio: colpo di scena per il Napoli

Nei pochi momenti in cui ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, l’ex talento dell’Hellas Verona ha fatto vedere buoni colpi. Notevole, in tal senso, la sua capacità di calcio con il sinistro, che lo rende un fattore da tenere in considerazione. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto in sede di calciomercato che può stravolgere tutto.

Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli considera la principale soluzione alternativa a Garnacho il nome di Mattia Zaccagni. La Lazio, in tal senso, valuta il proprio capitano e numero 10 ben 40 milioni di euro ed il club di Aurelio De Laurentiis ha pronta la soluzione per convincere Claudio Lotito. Andiamo a vedere di che si tratta.

Mercato Napoli, le ultime sull’erede di Kvaratskhelia

Il Napoli vorrebbe proporre alla Lazio una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro a cui andrebbe ad aggiungersi il cartellino proprio di Cyril Ngonge, che potrebbe sfruttare questa occasione per rilanciarsi.

Attenzione all’interesse del Como di Fabrergas proprio per Ngonge, anche se in questo caso si tratterebbe di un passaggio con la formula del prestito. Insomma, si ha la sensazione che per lui i prossimi giorni saranno caldissimi.