Napoli, mossa a sorpresa di Conte: Anguissa la chiave per la svolta

Straripante la vittoria del Napoli contro l’Atanta, con Antonio Conte che è stato decisivo ancora una volta. Mossa geniale la sua, che ha permesso agli azzurri di fare una importante accelerata nella corsa verso il quarto Scudetto. La chiave per questo trionfo è stato Fran Zambo Anguissa, dal rendimento davvero impressionante.

E’ stata una annata davvero sontuosa, fino a questo momento, per il Napoli, il cui rendimento è davvero senza eguali, come certificato una volta di più dal primo posto in classifica. Con la sconfitta patita proprio per mano degli azzurri dall’Atalanta, infatti, si sta prospettando, a quanto pare, una lotta a due in vetta con l’Inter davvero molto, molto interessante.

In tal senso, la gara del Gewiss Stadium è stata fondamentale, dal momento che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di mettersi a più otto addirittura proprio sulla compagine di Gian Piero Gasperini. In tal senso, è stata decisiva una mossa proprio dell’ex allenatore di Juventus e Chelsea. E la chiave di questo successo è stato Frank Zambo Anguissa.

Atalanta-Napoli, mossa a sorpresa di Conte

Tra i grandi protagonisti di questo nuovo corso del Napoli non si può non annoverare Anguissa, che sta avendo un rendimento davvero impressionante. Decisivo in ogni zona di campo: presente e perfetto sicuramente in fase di contenimento, ma anche in zona gol con gol e tanti assist. E’ diventato un centrocampista totale, come si suole dire.

Come sottolineato da AreaNapoli, la chiave del successo è stato proprio il camerunese. L’Atalanta gioca a uomo a tutto campo. Lookman e Retegui sui due centrali del Napoli, Samardzic su Lobotka, De Roon su McTominay ed Ederson su Di Lorenzo, che spesso agisce come mezzala. Anguissa viene assegnato a Scalvini, ma proprio per questo Conte è riuscito a imbrigliare Gasperini.

Anguissa la chiave della vittoria a Bergamo degli azzurri

Scalvini agiva sul versante destro dell’attacco del Napoli. Anguissa sia in occasione del secondo gol che del terzo si è collocato sull’estrema sinistra, rendendo impossibile per il difensore dell’Atalanta seguirlo dalla parte opposta rispetto alla sua zona di competenza.

Una autentica crepa tattica quella che ha creato il Napoli nello scacchiere dell’Atalanta, con l’ex mediano del Fulham che ne ha approfittato ed ha ridotto a macerie la squadra orobica.