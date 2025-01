Serie A, nuovo esonero: colpo di scena per l’erede

In Serie A arriva una sorpresa, dal momento che sta per maturare un nuovo esonero a dir poco doloroso. Si tratta di un autentico colpo ad effetto ed il club sembra aver anche già individuato quello che sarà il suo erede in panchina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, il ruolo degli allenatori da sempre è estremamente delicato. Sicuramente in Italia, ma anche fuori dai nostri confini. In tal senso, sono sempre i primi a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto, quando invece le responsabilità sono sempre da dividere tra più parti dinanzi a situazioni fallimentari. Ne sanno qualcosa, in questa stagione, diversi club.

Esempio illustre è la Roma, che ha già cambiato due volte guida tecnica, ed il Milan, che invece ha sollevato Fonseca per chiamare in rossonero Sergio Conceicao. O il Lecce. Adesso, però, a sorpresa si sta per profilare un nuovo esonero in Serie A ed a sorpresa il club sembra aver già individuato anche l’erede dell’attuale allenatore. Andiamo a vedere le ultime.

Nuovo cambio in panchina in Serie A: le ultime

Per un club tendenzialmente è più facile cambiare un solo allenatore che tutta la squadra. Ancor di più quando il calciomercato è chiuso. In tal senso, Sono diverse le situazioni da tenere sotto controllo per quanto riguarda il futuro delle panchine. Ed un altro club sembra intenzionato a percorrere la via dell’esonero. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, la Fiorentina sta riflettendo seriamente sulla posizione di Raffaele Palladino. Dopo un ottimo inizio, nelle ultime sei giornate la Viola ha ottenuto solo due punti. Un bottino davvero deludente, soprattutto se si considera il valore della rosa ed il fatto che con il Torino ha giocato gran parte della gara in superiorità.

Esonero vicino, già individuato il sostituto in panchina

Commisso sembra intenzionato a dare ancora fiducia nell’immediato a Palladino, ma saranno decisive le prossime partite. Soprattutto lo scontro diretto contro la Lazio. In tal senso, il principale nome per sostituire l’ex Monza è quello di Igor Tudor, un allenatore che conosce già la Serie A e che può dare una scossa a tutta la squadra ed all’ambiente.