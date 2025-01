Napoli, Garnacho bocciato: “E’ all’asilo”

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Con Garnacho che si avvicina al Napoli, che dal suo punto di vista sta facendo il massimo sforzo per assicurarsene le prestazioni, arriva una pesante bocciatura per questo affare. Si tratta di parole che fanno riflettere e che chiamano in causa anche Conte.

Il Napoli si trova in una situazione davvero molto difficile in questa fase storia. Da un lato, infatti, la squadra di Antonio Conte sta volando con un rendimento impressionante e che fa spavento. Oltre ad essere totalmente inimmaginabile fino a pochi mesi fa, quando è iniziata questa annata. Dall’altra, però, c’è da fare i conti con un mercato molto insidioso.

La situazione Kvaratskhelia, per quanto sia stata gestita benissimo da tutta la squadra, come certificato dai recenti risultati, ha lasciato delle conseguenze non di poco conto. A partire dal fatto che ora il club, in poco tempo, deve trovare un sostituto all’altezza. In tal senso, il primo nome della lista è quello di Garnacho, per il quale ora arriva una bocciatura.

Il Napoli tratta con il Manchester United: le ultime notizie

Si tratta di un talento purissimo, che con la maglia del Manchester United, seppur tra mille difficoltà della squadra, è riuscito a far vedere il suo enorme potenziale. Trova anche la via della rete con una certa continuità ed ha dei colpi che potrebbero esaltarsi in maniera importante con Antonio Conte in panchina. Ora, però, nei suoi confronti, arriva una bocciatura.

In una intervista a Radio Marte, Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato duramente del colpo Alejandro Garnacho per il Napoli: “Ma chi è questo Garnacho? Che dobbiamo fare? L’asilo nido?” Delle parole sicuramente molto dure le sue, dal momento che pone l’accento sull’età del talento del Manchester United e sulla sua poca esperienza.

Garnacho in azzurro, pesante bocciatura per questo affare

A tal proposito, Fedele ha poi sottolineato alcune parole di Conte dopo la vittoria con l’Atalanta: “La dichiarazione di Conte è criptica. L’avete sentita? Ha detto: ‘Quando mi chiameranno, dirò la mia’. Che significa? Che lui non è stato interpellato e non sa nulla?”

Secondo l’ex dirigente, invece, si riferiva proprio a Garnacho, sottolineando la parte in cui ha detto che se si deve prendere un giovane di prospettiva è meglio non intervenire in senso assoluto.