Napoli, Manna in Inghilterra: l’annuncio di Garnacho

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato la decisione di Garnacho: è arrivato così il suo annuncio da urlo, ecco quello che farà a gennaio

Il presidente De Laurentiis vuole subito accontentare Conte sul fronte calciomercato dopo una prima parte di stagione da urlo. Un percorso iniziato insieme da pochi mesi che già sta iniziando a dare frutti importanti. Il Napoli non ha intenzione di mollare la presa proprio sul più bello continuando a cullare il sogno Scudetto. Ecco l’annuncio di Garnacho: la verità sul suo trasferimento in maglia azzurra.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere così il sostituto di Kvara. Garnacho resta in pole, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del talentuoso giocatore argentino come si legge in prima pagina dell’edizione odierna de Il Mattino. Il ds Manna vuole chiudere in questa settimana due colpi immediati per puntellare la rosa azzurra in modo da affrontare il girone di ritorno con più tranquillità. Conte vuole soltanto giocatori pronti per l’immediato, ma che potranno servire anche a partire dalla prossima stagione.

Napoli, la decisione di Garnacho: Manna vuole subito chiudere l’affare

Nei prossimi giorni si conoscerà il futuro di Garnacho, ma a sorpresa è arrivato il suo annuncio in vista di un suo possibile passaggio al Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, Garnacho è pronto a vestire la maglia azzurra: “Io dopo Kvara? Aspetto solo il Napoli”, si legge così in prima pagina. Il ds Manna è volato in Inghilterra nelle ultime ore per strappare il sì del giocatore argentino, accostato nelle ultime ore anche al Chelsea. Un momento decisivo per far sognare ancora i tifosi azzurri per realizzare un altro colpo da urlo per il post Kvara.

Tanti profili monitorati negli ultimi giorni dal direttore sportivo Giovanni Manna, che si sta impegnando davvero tanto per trovare una soluzione immediata ad Antonio Conte. In difesa è pronta la chiusura per l’esperto difensore brasiliano Danilo, che si libererà ufficialmente dalla Juventus con una rescissione consensuale. Alla fine resterà ancora in Italia senza volare di nuovo in Brasile: in attacco Garnacho è la soluzione per il post Kvara.

Il Napoli continua a sognare in grande dopo l’addio del talentuoso giocatore georgiano: ora inizierà un nuovo percorso strepitoso per gli azzurri investendo i soldi incassati dalla cessione di Kvara. Saranno giorni frenetichi e ricchi di colpi di scena in casa azzurra.