Napoli, svolta Buongiorno: la data del ritorno in campo

I tifosi del Napoli fremono per conoscere le condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno in vista del big match contro la Juventus. Ecco quando tornerà in campo

Il difensore del Napoli è fermo da più di un mese dopo il brutto colpo subito in allenamento. Un lungo periodo di riposo prima di conoscere tutta la verità: saranno ore decisive per conoscere così la decisione di Conte sul suo impiego dal primo minuto. Ecco il dettaglio da conoscere fino in fondo per il suo rientro in campo.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere Danilo. Il difensore brasiliano è pronto a firmare ufficialmente il suo nuovo contratto con il Napoli: un momento decisivo pr sognare in grande. Nel frattempo Conte dovrà prendere una decisione sul ritorno in campo di Alessandro Buongiorno. Dopo il duro colpo rimediato in allenamento a dicembre, spunta la verità sulle sue condizioni fisiche.

Dopo il trionfo di Bergamo gli azzurri vogliono continuare a sognare in grande: l’obiettivo del ritorno in Champions League è sempre più vicino, ma ora Conte vuole andare al di là delle aspettative. Si aspetta un girone di ritorno da urlo per lottare punto a punto con Inter ed Atalanta in ottica Scudetto. E Buongiorno sicuramente sarà protagonista, ma quando tornerà ufficialmente in campo?

Napoli, la decisione di Conte: la scelta contro la Juve

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere le condizioni fisiche di Buongiorno: la svolta decisiva per rivederlo subito in campo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno testerà le sue condizioni fisiche in settimana. Conte lo vorrebbe avere già titolare contro la Juventus, ma il difensore del Napoli è ai box da più di un mese. Al suo posto Juan Jesus ha fornito prestazioni importanti: tutto dipenderà dall’ok dello staff medico.

Il difensore torinese cercherà di scendere in campo in una sfida derby per lui: granata fin da piccolo, affrontare i bianconeri è sempre uno stimolo in più a fare bene vista la rivalità sportiva. Buongiorno vuole essere protagonista nei prossimi mesi, ma le prove di Juan Jesus sono state convincenti al massimo. Saranno ore decisive per vederlo in campo dal primo minuto contro la Juventus in una sfida che si preannuncia come sempre ricca di spunti in campo e fuori.