Napoli, beffa Danilo: giocherà ancora in Serie A

Danilo è pronto ad iniziare una nuova avventura suggestiva in Serie A. Un momento decisivo per conoscere la sua prossima squadra: c’è una nuova big italiana

Ci hanno provato fino alla fine, ma Danilo ha preso la sua decisione per il futuro. Il difensore brasiliano della Juventus è pronto per iniziare una nuova avventura decisiva. Tutto sarà deciso nelle prossime ore per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto: ecco il momento da urlo.

Tra poche ore il difensore brasiliano della Juventus, Danilo, si libererà ufficialmente dalla Juventus. Sono ore decisive per conoscere la sua prossima destinazione: ormai ci siamo per il colpo in difesa. Beffa ancora possibile in casa azzurra: c’è una big di Serie A che vuole tentare il colpaccio. Il ds Manna è convinto di avere la meglio, ma conosciamo gli ultimi dettagli della possibile beffa in casa azzurra. Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato per competere con Atalanta ed Inter fino alla fine: dove giocherà Danilo nel girone di ritorno?

Napoli, la firma di Danilo: ecco l’intreccio in Serie A

Un momento decisivo per mettere a segno un colpo di caratura internazionale. Danilo può vantare tanti successi nella sua lunga carriera: ha militato nel Real Madrid e nel Manchester City diventando un giocatore di livello mondiale. Ora continuerà la sua avventura in Serie A: ecco con quale maglia prestigiosa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino anche il Milan ha provato a strappare Danilo al Napoli. Il difensore brasiliano si libererà ufficialmente a breve dalla Juventus per iniziare una nuova avventura in Serie A: i dirigenti rossoneri hanno incontrato il suo agente per provare a chiudere l’affare, ma vestirà la maglia azzurra.

Un momento decisivo per mettere a segno un nuovo colpo da novanta. Il Napoli vuole puntellare la difesa a disposizione di Antonio Conte per continuare a sognare in grande: saranno settimane ricche di sfide decisive in ottica Scudetto. Danilo sposerà subito il progetto del club di De Laurentiis per provare a dare esperienza in momenti topici della stagione.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per firmare subito il suo nuovo contratto. Danilo non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Italia, ma la sua famiglia sarebbe stata entusiasta di tornare in Brasile per avvicinarsi a casa. La firma del difensore brasiliano con il Napoli è soltanto questione di ore.