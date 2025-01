Napoli, Garnacho arriva a giugno: nuovo colpo a gennaio

Un nuovo colpo di scena in casa Napoli per l’affare in attacco. Garnacho può essere posticipato a giugno, ma il ds Manna ha le idee chiare per chiudere per il piano B

Saranno ore tutte da vivere intensamente per riuscire così ad innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione di Antonio Conte. Un intreccio di calciomercato davvero decisivo per sognare in grande: spunta il nuovo affare in vista della prossima stagione. Garnacho resta in pole, ma il trasferimento del talento argentino può essere posticipato a giugno. Ecco il piano B in casa azzurra.

Il ds Manna è al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Colpi di caratura internazionale per competere fino alla fine con le big della Serie A in ottica Scudetto: il primo obiettivo è sempre più vicino per tornare a vivere notti magiche in Champions League. Un divario già importante con le altre inseguitrici, ma ora serve la ciliegina sulla torta dopo il trasferimento di Kvara al PSG.

Napoli, il piano B per gennaio: Garnacho posticipato a giugno

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica in caso di affare posticipato di Garnacho a giugno, il ds Manna vorrebbe comunque regalare un nuovo colpo in attacco ad Antonio Conte. Il piano B si chiamerebbe Federico Chiesa che è tornato a collezionare minuti importanti con la maglia del Liverpool.

Il suo addio a gennaio è sempre più complicato, ma il Napoli spera di avere la meglio. Garnacho resta in pole per il post Kvara, ma tutto può cambiare nelle prossime ore. Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per continuare a sognare in grande per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’operazione Chiesa si farebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto a giugno per pensare già alla prossima stagione. Il presidente De Laurentiis non intende perdere ulteriore tempo: la fine della sessione invernale si avvicina sempre di più. Saranno dieci giorni di colpi di scena in casa Napoli per ufficializzare i nuovi colpi di gennaio.

Nel mirino del Napoli resta anche l’esterno svizzero del Bologna Ndoye, ma difficilmente Vincenzo Italiano lo lascerà partire a gennaio. Garnacho resta sempre la prima scelta anche per gennaio, ma tutto può cambiare velocemente sul fronte calciomercato. Ecco la mossa a sorpresa del ds Manna.