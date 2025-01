Non solo Fazzini: altro colpo dall’Empoli

I rapporti tra Napoli e i toscani sono buoni da tempo. Manna avrebbe messo nel mirino uno dei talenti degli azzurri in ottica prossima stagione

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. La cessione di Kvaratskhelia ha sbloccato un po’ il lavoro di Manna e nei prossimi giorni si attendono diversi colpi. A parte la questione Garnacho, i partenopei hanno sondato, trovando la porta chiusa, Comuzzo della Fiorentina e messo gli occhi, in ottica estiva, su un talento dell’Empoli. Il giocatore piace sia a Manna che Conte da tempo ed ora bisognerà trovare una quadra per portarlo in azzurro a giugno.

L’obiettivo di Conte è quello di avere una rosa di livello e, di conseguenza, serve alzare la qualità delle riserve. Il giocatore finito nel mirino consentirebbe di fare questo step e da parte dell’Empoli nessuna chiusura. Naturalmente in questo momento siamo nel campo delle ipotesi, ma l’interesse di calciomercato c’è e non ci resta che attendere l’estate per avere delle certezze.

L’Empoli ha sempre sfornato grandi talenti nel corso dei suoi anni e uno presto potrebbe lasciare la Toscana per fare il grande salto di qualità. Siamo al momento nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che si possa passare già nelle prossime settimane all’attacco per capire la fattibilità dell’operazione.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Manna e Conte non hanno mai nascosto la stima nei confronti di Sebastiano Esposito e il tecnico lo allenerebbe volentieri. Da sottolineare che il primo obiettivo era Pio, ma per il classe 2005 è stata trovata la porta chiusa dell’Inter. Maggiori chance per il fratello visto che l’Empoli è pronto a riscattarlo per una cifra di 5 milioni e poi cederlo durante il calciomercato estivo ad un prezzo maggiore. Una plusvalenza importante e che potrebbe consentire al Napoli di avere una riserva di Lukaku di livello.

Senza dimenticare proprio l’ottimo rapporto che c’è fra il belga ed Esposito. Insomma, tutti passaggi che fanno pensare come il futuro del giocatore dell’Empoli possa essere proprio al Napoli. Poi ci vorrà del tempo visto anche l’interesse di altre squadre (Roma in pole position ndr), ma l’idea è chiara e un tentativo Manna è pronto a farlo.

Sebastiano Esposito è uno dei possibili rinforzi del Napoli durante il calciomercato estivo. L’Empoli è pronto a trattare la sua cessione e Manna da tempo sta ragionando con il suo agente per trovare un accordo.