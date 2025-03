Mercato Napoli, primo colpo estivo: rinforzo dalla Fiorentina

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a valutare con attenzione le prossime mosse ed in tal senso potrebbero seriamente guardare in casa Fiorentina, avversario odierno, per trovare le giuste soluzioni. L’obiettivo, ovviamente, è quello di accontentare Antonio Conte e di rinforzare la squadra in ogni zona del campo.

Sarà una sessione sicuramente particolare per i partenopei, dal momento che dovranno trovare tanti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte per rendere questa squadra adatta ad una competizione come la Champions League che fa pochi sconti, come si suole dire in questi casi. In tal senso, ancora una volta, come in estate non si potrà sbagliare.

Il margine d’errore è davvero ridotto ai minimi termini per Giovanni Manna ed in tal senso attenzione perché il primo rinforzo per l’estate potrebbe arrivare proprio dalla Fiorentina, in questo momento in campo contro gli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che faranno riflettere.

Mercato Napoli, svolta per il primo colpo estivo

Sono diversi i rinforzi che servono a questa squadra, un po’ in ogni zona di campo. Sicuramente in attacco, dove occorrono almeno un paio di pedine di spessore per restare altamente competitivi. Ma anche nel reparto arretrato. Ed in tal senso, attenzione all’asse con la Fiorentina, che è stato inaugurato a gennaio con Folorunsho che si è trasferito in Toscana.

In tal senso, non è da escludere che il Napoli possa tornare seriamente alla carica per Luca Ranieri, già sondato con decisione questa estate, con la proposta che però è stata respinta dalla Viola. Si tratta di un calciatore molto prezioso per il club toscano, che dunque ha fatto muro. In estate, però, se ne potrebbe riparlare. Così come anche di un altro forte difensore, vale a dire Comuzzo.

Napoli, occhi in casa Fiorentina: possibile affare in estate

Classe 1999, Luca Ranieri ha già una discreta esperienza alle spalle ed è un perno della Fiorentina, come certificato anche dalla fascia di capitano che spesso indossa. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata delle casse del Napoli.