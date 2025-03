Gasperini via dall’Atalanta: firma con la big di Serie A

Gian Piero Gasperini, come è noto, potrebbe seriamente dire addio all’Atalanta, che dunque è pronta a voltare pagina ed a chiudere il capitolo più glorioso della sua storia. Il tecnico ex Genoa, però, nonostante questo addio doloroso, può seriamente firmare con un’altra big della nostra Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori che in senso assoluto ha inciso di più sul calcio italiano negli ultimi anni, dal momento che ha preso una realtà come l’Atalanta, che è sempre stata di periferia, e l’ha portata a dei livelli inimmaginabili. Dalla partecipazione alle coppe europee fino ad arrivare alla conquistare dell’Europa League, autentica impresa titanica.

Quest’anno la squadra è riuscita ad alzare ancora di più l’asticella, come si suole dire, dal momento che è insieme al Napoli ed all’Inter in piena lotta per lo Scudetto. In tal senso, però, a fine anno sarà addio a meno di clamorosi ribaltoni tra l’Atalanta e Gasperini, con quest’ultimo che, però, potrebbe seriamente restare in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il tecnico può salutare l’Atalanta: le ultime notizie a riguardo

E’ stato tra i principali innovatori degli ultimi anni ed ha cambiato in maniera radicale il concetto di difesa a tre, rendendolo a tutti gli effetti un modulo a trazione anteriore. In tal senso, dopo nove anni però potrebbe arrivare un addio visto che non ci sarà nessun rinnovo ulteriore ed il suo contratto scadrà nel 2026. Difficile, però, che resti andando poi a scadenza.

Stando a quanto raccontato da Gianluca Viscogliosi a Juve Zone, il sogno di Gian Piero Gasperini resta quello di tornare alla Juventus, squadra in cui è cresciuto sia come calciatore che come allenatore. Ma, nonostante questo, è difficile immaginare che possa realizzarsi questo sogno. Più concreta un’altra pista nel futuro dell’ex Genoa, tra le altre squadre.

Gasperini resta in Serie A: la big può affondare il colpo

Si tratta di un profilo, quello di Gasperini, che può piacere anche al Milan, dal momento che serve un tecnico come questo per poter risollevare un progetto che sembra essere arrivato in una sorta di vicolo cieco. In tal senso, bisogna seguire questa pista, dal momento che i rossoneri saluteranno Sergio Conceicao e cercano un nuovo allenatore.