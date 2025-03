Mercato Napoli, Lukaku porta il nuovo bomber: affare da 50mln

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a guardarsi attorno ed in tal senso emerge un nome nuovo che può fare davvero al caso del progetto tattico e tecnico di Antonio Conte. Lo sponsor per il nuovo attaccante è proprio Romelu Lukaku, con un affare da 50 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In attacco il Napoli sarà chiamato a fare degli investimenti davvero notevoli, dal momento che c’è tanto da fare. Il caso più eclatante da questo punto di vista è sicuramente quello rappresentato dalla ricerca dell’erede di Khvicha Kvaratskhelia, dal momento che è difficile immaginare che questo ruolo possa essere ricoperto da Noah Okafor, che comunque sta dando buone risposte.

In tal senso, però, non si può di certo sottovalutare in questo discorso l’aspetto relativo al calciatore da affiancare a Romelu Lukaku. Fino a questo momento, infatti, Giovanni Simeone non ha dato le risposte e le garanzie adeguate, mentre Raspadori fatica troppo da riferimento offensivo. In tal senso proprio Big Rom potrebbe portare il nuovo bomber al Napoli.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo bomber da consegnare a Conte

Come detto, bisogna prestare molta attenzione alle mosse nel reparto avanzato di Giovanni Manna, che in estate dovrà provare a fare tutto quanto non è riuscito a fare a gennaio. In tal senso, sono diversi i profili che il Napoli sta valutando con tanta attenzione ed ora ne emerge uno nuovo che può essere davvero perfetto per Antonio Conte. Vediamo per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Armando Areniello, giornalista di 7 Gold, il Napoli in vista dell’estate sta seguendo con attenzione anche il profilo di Lois Openda, talentuosissimo attaccante di proprietà del Lipsia e che ha delle potenzialità davvero enormi. Si tratta di un calciatore perfetto per Antonio Conte, ma le cifre dell’affare sono davvero da capogiro.

Napoli, affare da 50 milioni e Lukaku sponsor di questo affare

Classe 2000, Lois Openda è stato acquistato dal Lipsia nel 2023 per 40 milioni di euro ed a quanto pare valuta il calciatore circa 60 milioni di euro. Un po’ troppi per un calciatore che in stagione ha segnato, tra tutte le competizioni, 11 gol. Il Napoli proverà ad abbassare le richieste per avvicinarsi, verosimilmente, intorno ai 50 milioni di euro.