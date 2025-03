Napoli, Conte cambia ancora modulo: ruolo inedito per McTominay

In casa Napoli Antonio Conte si sta preparando ancora una volta ad un cambiamento di modulo non di poco conto. Si tratta di una svolta importante, dal momento che si può presentare un ruolo del tutto inedito per Scott McTominay. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso visto che sono importanti.

Gli azzurri sono alle prese con una fase della sua stagione molto delicata, dal momento che da tanto tempo sembrano non essere più brillanti e quindi pericolosi come in passato. In tal senso il 3-5-2, per quanto abbia dato nel complesso buone risposte, sembra aver tolto qualcosina in termini di imprevedibilità a questa squadra. Per questo motivo si parla da tempo di un nuovo cambiamento.

In tal senso, la soluzione più gettonata ed ovvia potrebbe essere rappresentata dal 4-3-3, ma attenzione alle possibili intuizioni di Antonio Conte, che anche al Napoli sta dimostrando di avere tanti jolly da calare nel suo mazzo di carte. In tal senso, attenzione ad una soluzione che potrebbe essere possibile grazie ad un ruolo inedito per Scott McTominay.

Il Napoli alle prese con un altro cambio di modulo? Le ultime

Lo scozzese è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori e più continui nella stagione del Napoli, dal momento che ha sempre fornito prestazioni di alto profilo e non ha mai tirato indietro la gamba. Rendendosi prezioso sicuramente in fase di spinta, ma anche quando c’era da contenere. In tal senso, Antonio Conte ha già dimostrato di fidarsi ciecamente di lui in più zone di campo.

Per questo motivo, attenzione ad un possibile risvolto. Già contro la Fiorentina, l’Inter ed il Venezia, il Napoli spesso ha attaccato con una sorta di 4-4-2, con Scott McTominay molto più largo rispetto a Lobotka e Gilmour a presidiare il versante opposto rispetto a quello di Matteo Politano. E chissà che non possa diventare questa soluzione un qualcosa di spendibile anche in futuro.

Conte cambia ancora sistema di gioco: nuovo ruolo per McTominay

Da non escludere, oltre a questa posizione nuova per McTominay, che Conte possa puntare su questa soluzione anche con David Neres largo a sinistra, per un Napoli ovviamente a trazione anteriore. Soluzione, questa, percorribile chiaramente solo in alcuni casi. Ma dopo il 3-4-2-1, il 4-2-3-1, il 4-3-3 ed il 3-5-2, attenzione anche al 4-4-2.