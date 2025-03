Napoli, allarme Rrahmani: stop più lungo del previsto

In casa Napoli scatta l’allarme legato all’infortunio che ha colpito Amir Rrahmani. Lo stop, a quanto pare, si rivela essere più lungo del previsto e potrebbe trasformarsi seriamente in un duro colpo per gli azzurri ed in particolar modo per Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ stata una stagione di altissimo profilo, al netto dell’enorme errore commesso contro il Como, quella di cui si è reso protagonista l’ex centrale di difesa dell’Hellas Verona ed ormai autentico pilastro nel Napoli. Insieme a Buongiorno (che quando è mancato è stato sostituito da Juan Jesus) ha composto una linea difensiva perfetta, la migliore per rendimento del campionato.

Contro il Venezia, in una partita da dimenticare per tutto il mondo Napoli per il peso che ha avuto come passo falso, ha rimediato però un problema muscolare. Sembrava una cosa di lieve entità, ma in realtà a quanto pare la situazione è più delicata del previsto. Andiamo dunque a vedere le ultime sulle condizioni di Amir Rrahmani, valutando gli eventuali tempi di recupero.

Il kosovaro KO: le ultime notizie sulle sue condizioni

E’ stato uno dei punti fermi di tutta la stagione, dal momento che Antonio Conte, quando ha potuto, ha sempre fatto affidamento su di lui per la linea arretrata. In tal senso, in vista di questo mini campionato di 9 giornate, con 3 punti da recuperare sull’Inter capolista, non si può fare a meno di un profilo come il suo. Andiamo a vedere come sta, dunque.

Stando a quanto raccontato dai media kosovari, il difensore del Napoli Amir Rrahmani non era presente al primo allenamento, previsto per oggi, della squadra. Per questo motivo, dunque, suona l’allarme, dal momento che a quanto pare avrà bisogno di più tempo per rimettersi pienamente in sesto. La prima gara è in programma per il 20 marzo ed a questo punto si spera che possa essere risparmiato.

Infortunio Rrahmani, stop più lungo del previsto: aggiornamenti dal Kosovo

Sente molto l’appartenenza alla Nazionale kosovara ma nel caso in cui dovesse forzare l’infortunio potrebbe diventare davvero serio per Amir Rrahmani ed a quel punto sarebbe una tegola a dir poco dolorosa. Sicuramente per lui, ma anche per tutto il Napoli. Si attendono sviluppi.