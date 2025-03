Esonero Thiago Motta, scelto l’ex Napoli: primo colpo dagli azzurri

Esonero Thiago Motta, arriva una svolta non di poco conto. E’ stato scelto, in tal senso, l’ex Napoli ed ora c’è da fare i conti con una novità non di poco conto. Il primo colpo può arrivare proprio dal club di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte.

Come è noto, nonostante ci siano ancora tante partite da giocare, sono davvero tante le panchine fortemente instabili in Serie A. Gli allenatori, infatti, nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, sono sempre i primi ed a volte addirittura gli unici a pagare. Tra le tante realtà da tenere sotto controllo non si può non annoverare la Juventus.

I bianconeri, infatti, stanno facendo i conti con l’ennesima annata da dimenticare e si fanno sempre più insistenti le voci relative ad un esonero di Thiago Motta. In tal senso, per la sua successione sulla panchina bianconera arriva una svolta non di poco conto. Il suo erede, infatti, può essere seriamente l’ex Napoli ed anche il primo colpo può arrivare dagli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Esonero Thiago Motta, le ultime notizie cambiano gli scenari

E’ stata davvero disastrosa l’annata della Juventus, che ha praticamente fallito tutti gli obiettivi fissati dalla dirigenza. Dal percorso in Champions League, a dir poco deludente, fino ad arrivare alla Coppa Italia, senza ovviamente dimenticare la Serie A, in cui non ha praticamente mai lottato per lo Scudetto. Ed ora attenzione ad un importante colpo di scena in panchina.

In caso di esonero di Thiago Motta, infatti, la Juventus potrebbe puntare seriamente su Marco Baroni, attualmente alla guida della Lazio. Da giocatore ha indossato la maglia del Napoli, mentre da allenatore ha guidato la Juve primavera. Per lui sarebbe un ritorno, dunque, in bianconero ed il primo colpo potrebbe seriamente arrivare proprio dai partenopei.

Juventus, l’ex Napoli può sbarcare in panchina: primo colpo dagli azzurri

Come è noto, il primo nome della lista per l’attacco della Juventus è quello di Victor Osimhen. A prescindere dall’esonero di Thiago Motta o dalla sua permanenza. Insomma, il futuro dei bianconeri potrebbe essere a forti tinte azzurre, con due ex Napoli che potrebbero essere chiamati a far rinascere questo club.