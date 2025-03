Napoli, non succedeva dal 2010: i tifosi contro Conte

Il Napoli vuole programmare le prossime sfide a Castel Volturno, ma c’è un dato davvero a sorpresa che non accadeva dal 2010: i tifosi non credono ai propri occhi

La rabbia dei tifosi azzurri è esplosa dopo il pareggio a Venezia. Un altro passo falso da parte del Napoli in ottica Scudetto: c’è un dato clamoroso venuto a galla pochi minuti per Antonio Conte. Ci saranno altre nove finali da disputare per cercare di competere fino alla fine con l’Inter capolista che continua a volare in classifica. Nel mirino l’esperto allenatore azzurro che vuole svoltare subito: ecco la verità.

La sosta Nazionale è arrivata al momento opportuno per recuperare le energie in vista del rush finale. Il Napoli è proiettato a vivere gli ultimi due mesi intensi per cercare di sognare lo Scudetto, ma l’Inter non ha intenzione di mollare la presa. L’allenatore azzurro ha rivoluzionato anche l’undici iniziale, ma potrebbero esserci novità importanti per la sfida contro il Milan.

Nel frattempo il presidente De Laurentiis è pronto a blindarlo in vista della prossima stagione: tante le voci sul possibile addio di Antonio Conte. I tifosi bianconeri lo vorrebbero nuovamente sulla panchina della Juventus dopo la stagione deludente di Thiago Motta, ma spunta fuori un dato inaspettato per l’allenatore del Napoli.

Napoli, il dato che nessuno conosceva: la verità dal 2010

L’ex calciatore ed ora opinionista Rai, Daniele Adani, al podcast Viva al Futbol ha messo in risalto un nuovo dato clamoroso sulla squadra azzurra: “Dal 2010 è il peggior score di Conte in sette partite”. Dopo la cessione di Kvara, le cose sono cambiate drasticamente: è arrivata soltanto una vittoria contro la Fiorentina al Maradona.

Conte non mollerà fino alla fine per conquistare lo Scudetto, ma il Napoli ha vissuto una flessione totale dopo l’addio del talento georgiano: sarà soltanto coincidenza, ma i risultati stentano ad arrivare. Gli azzurri hanno perso punti decisivi a Como e Venezia perdendo tanto terreno nei confronti dell’Inter: non era mai successo prima nella carriera di Conte, bisognerà tornare nel 2010 per assistere a questo score negativo.

Il ds Manna ha intenzione di puntellare la rosa a propria disposizione per puntare sempre più in alto. Conte ha tanta voglia di rivalsa dopo il pari collezionato a Venezia: ad ora di pranzo il Napoli ha vinto soltanto una volta in stagione. Ora l’allenatore del Napoli spera di giocare in altri orari per collezionare soltanto vittorie.