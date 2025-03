Napoli, Giuffredi ‘tradisce’ ADL: blindato fino al 2030

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi in ottica futura. Ecco la mossa di Mario Giuffredi per il suo assistito: blindato fino al 2030, il ‘tradimento’ per De Laurentiis

Da Di Lorenzo a Politano, tanti suoi assistiti hanno vestito la maglia del Napoli diventando grandi in azzurro. Ora Mario Giuffredi è sempre l’uomo di mercato molto vicino alle dinamiche della squadra partenopea, ma pochi minuti fa è arrivata la beffa per il presidente De Laurentiis. Accostato anche al Napoli, sarà blindato fino al 2030.

Il noto procuratore campano, Mario Giuffredi, ha chiuso un nuovo colpo in casa Napoli con l’arrivo del giovane difensore dell’Empoli, Luca Marianucci. Lo stesso agente ai microfoni di TMW ha rivelato come la trattativa con il club di De Laurentiis sia in dirittura d’arrivo, ma spunta l’ultima novità per il suo assistito blindato fino al 2030. Un momento decisivo per pensare al futuro programmando già la prossima stagione: il numero uno del club partenopeo dovrà virare su altri obiettivi.

Napoli, la mossa a sorpresa per il futuro: la novità dell’ultim’ora

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per innalzare il tasso tecnico della rosa partenopea. Sarà una nuova estate di rivoluzione in casa partenopea: ecco la nuova mossa a sorpresa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, su X l’Inter è pronto a blindare il giovane attaccante Pio Esposito. Attualmente è il capocannoniere della Serie B con la maglia dello Spezia che punta al ritorno immediato in Serie A: Giuffredi ha avuto anche qualche contatto con il Napoli, ma sulle sue tracce c’erano i migliori club della Premier League. Ora sarà nerazzurro fino al 2030 con un lungo contratto per l’attaccante campano che è pronto a diventare uno dei migliori giocatori italiani.

Pio Esposito, insieme al fratello Sebastiano, continua ad essere protagonista anche con la Nazionale Under 21 italiana. Una coppia da gol importanti con Sebastiano che ha realizzato ben 10 gol complessivamente tra Serie A e Coppa Italia con la maglia dell’Empoli. Una stagione importante per l’altro attaccante di Castellammare di Stabia: i tre fratelli rappresentano il futuro del calcio italiano con Salvatore play dello Spezia.

La firma di Pio Esposito con l’Inter fino al 2030 arriverà molto presto: una mossa decisiva da parte di Giuffredi, che lo avrebbe portato anche al Napoli come vice Lukaku a partire dalla prossima stagione. Il suo futuro si chiama Inter.