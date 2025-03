Napoli, se Kvara facesse un regalo ad ADL? L’ultimo colpo

L’addio di Kvara a gennaio ha lasciato tutti senza parole. Ora il talento georgiano è pronto a fare un regalo al presidente De Laurentiis in sede di mercato: la verità

Criticato aspramente per la sua scelta di andare via a gennaio, ora lo stesso Kvara potrebbe regalare un colpo al numero uno della società partenopea. Saranno mesi intensi tra cessioni ed acquisti da urlo: spuntano le dichiarazioni del vice-presidente hanno chiarito la situazione.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta il nuovo regalo di Kvara al presidente De Laurentiis pronto ad arrivare subito in estate: conosciamo gli ultimi dettagli da urlo. I tifosi del Napoli hanno criticato aspramente la sua scelta di volare a gennaio al PSG, ma la trattativa andava avanti già dalla scorsa estate come svelato dal ds Manna.

Saranno mesi intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: ecco la svolta per conoscere il suo futuro. Il dettaglio che non tutti conoscono: ecco la data cerchiata in rosso.

Napoli, la nuova mossa di Kvara: l’ultim’ora per il colpo al PSG

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli dovrà prendere una decisione ad aprile per scegliere la sua nuova squadra: il vice-presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, ha rilasciato così nuove dichiarazioni sul giocatore di proprietà del Napoli. “Entro fine aprile conosceremo la sua nuova squadra”, la verità dell’ultim’ora.

Kvara potrebbe accoglierlo a braccia aperte proprio al Paris Saint-Germain per formare nuovamente la coppia da urlo che ha fatto gioire i milioni di tifosi del Napoli. Il talento georgiano sta deliziando tutti con le sue giocate da urlo, ma ora Osimhen potrebbe volare nuovamente in Ligue1. Un momento decisivo per sognare in grande, ma sulle sue tracce ci sono anche i top club della Premier League, come Chelsea e Manchester United.

Il PSG tenterà così il colpaccio per chiudere la trattativa in tempi brevi: l’attaccante nigeriano è pronto a diventare uno dei migliori attaccanti della Champions League. Il progetto con Luis Enrique sta iniziando a dare i frutti sperati: dopo Kvara, ecco il nuovo colpo dal Napoli con la clausola di circa 75 milioni inserita nel proprio contratto. L’intreccio con il talento georgiano potrebbe essere decisivo per sognare in grande: la data è stata cerchiata già in rosso, ADL gongola.