Napoli, Manna pesca in Sudamerica: colpo dal River Plate

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di programmare la prossima stagione. Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti dal Sudamerica: spunta l’intreccio decisivo

Il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto dopo una stagione entusiasmante sotto ogni punto di vista. Ad inizio anno l’obiettivo era quello di rientrare tra le prime quattro della Serie A: Conte ci è riuscito alla grande superando ogni aspettativa sulla squadra azzurra dopo il decimo posto della passata stagione. Ora il ds Manna continua a mirare in alto per nuovi colpi per l’estate: il nuovo consiglio dal Sudamerica per anticipare la folta concorrenza delle big d’Europa.

Il River Plate ha sfornato sempre preziosi talenti che hanno fatto poi la differenza in Europa. Ora il Napoli potrebbe avere la meglio puntando così su un centrocampo dal futuro roseo, pronto a sbarcare nel calcio italiano. Le big lo conoscono perfettamente, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di puntare in alto per continuare il percorso di crescita iniziato ad inizio stagione con Antonio Conte.

L’obiettivo numero uno è quello di blindare l’allenatore leccese per poi puntellare la rosa a propria disposizione per vivere nuovamente notti magiche in Champions League. Ecco la nuova idea proveniente dal Sudamerica: ecco il colpo a sorpresa dal River Plate.

Napoli, la mossa a sorpresa dal Sudamerica: rivoluzione ADL

Saranno mesi intensi per programmare la prossima stagione senza affanni. A breve arriverà l’aritmetica per l’immediato ritorno in Champions League, ma spunta il nuovo intreccio dal Sudamerica per un colpo da urlo.

Il ds Manna continuerà a monitorare attentamente ogni profilo interessante per regalarlo subito ad Antonio Conte, apparso demotivato dopo l’addio di Kvara nella sessione invernale di calciomercato. La perdita del talento georgiano si è fatta sentire col passare delle settimane visto che è arrivato soltanto Okafor nell’ultimo giorno.

L’esperto di calcio sudamericano e celebre telecronista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il bello del calcio su Televomero consigliando nuovi acquisti al ds Manna: “Per il futuro consiglio il centrocampista del River Plate, Mastantuono. Ha qualità, è formidabile. Ma temo che il prezzo sia già alto”.

Il Napoli ha intenzione di mirare in alto per tornare a fare la voce grossa in Europa. Il ds Manna continuerà a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione con l’obiettivo di allestire una rosa competitiva per affrontare più competizioni. ADL non si tirerà indietro per competere con le altre big d’Europa. Mastantuono è un profilo davvero interessante pronto a sbarcare in Europa: il Napoli già ha fatto conoscere le sue intenzioni, il consiglio di Borghi è stato già recepito.