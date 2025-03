Napoli: problema Lukaku, sta succedendo da dicembre

Il belga sta avendo molte difficoltà in questa parte di stagione e c’è un qualcosa che preoccupa molto Antonio Conte: ecco di cosa si tratta

L’amore tra Lukaku e i tifosi del Napoli non è scoppiato in maniera piena. Le prestazioni del belga sono state sempre sottotono e quindi diciamo che durante la stagione non sono mancati fischi. La volontà dell’attaccante è quella di aiutare i partenopei a conquistare lo Scudetto, ma per farlo c’è bisogno di risolvere un problema non assolutamente di poco conto. Le riflessioni a Castel Volturno sono in corso e si spera di poter trovare una soluzione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, c’è una situazione che in casa Napoli va avanti da dicembre e che vede coinvolto anche lo stesso Lukaku. Ci si attende un cambio di passo fondamentale dal belga nella parte finale della stagione per consentire ai partenopei di alzare ancora di più il livello e andare a sognare in grande dopo una parte di stagione con tanti alti e bassi.

Napoli: le difficoltà di Lukaku

Fortemente voluto da Conte, Lukaku sta facendo davvero molta fatica in questa stagione. I tifosi si aspettavano di poter ammirare un calciatore simile a quello visto all’Inter, ma purtroppo non è così. Il belga sta avendo difficoltà dovute anche ad un gioco leggermente differente da quello dei nerazzurri e la speranza è che si possa comunque fare un salto di qualità importante per cercare di risolvere in modo definitivo il problema.

Secondo le ultime del quotidiano italiano, il Napoli ha un difetto congenito che va avanti ormai da dicembre: ovvero il fatto che non riesce a segnare. E questo è confermato dalle sole 10 reti messe a referto da Lukaku da inizio stagione. Il belga, infatti, sta giocando più lontano dalla porta e lo dimostrano i 9 assist fatti nel corso del campionato. Ma il suo ruolo è un altro soprattutto se dietro di lui non c’è un vero e proprio bomber di razza.

Neres e Politano ne hanno segnati due di gol a stagione mentre Anguissa e McTominay sono a 6. Insomma, numeri non proprio positivi e che confermano come la squadra ha bisogno di crescere e di farlo in fretta anche perché ormai mancano nove partite e ogni punto inizia a pesare come oro. Il Napoli deve provare a trovare una soluzione per consentire di ritornare in piena lotta Scudetto e lanciare un messaggio all’Inter. E per farlo c’è bisogno di un Lukaku goleador invece che assistman.