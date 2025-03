Napoli: scaricato dal Milan, Manna chiude il colpo

I rossoneri sono pronti a non confermare uno dei calciatori e i partenopei ci fanno un pensierino anche per andare a rinforzare la squadra

Il Napoli è molto attenta alle occasioni di calciomercato che possono arrivare a partire da luglio. I partenopei hanno bisogno di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte e per questo motivo Manna sin da ora è al lavoro per trovare i giocatori in grado di alzare ancora di più la qualità. E, stando al Corriere dello Sport, una grande occasione potrebbe arrivare direttamente dal Milan. I rossoneri, come la Juventus, hanno la necessità di rifondare la rosa e sono molti i calciatori destinati a lasciare Milano nel giro di qualche mese.

I partenopei ci fanno un pensierino per il prossimo calciomercato. Il giocatore piace molto al Napoli e a Conte e un tentativo non lo si può escludere. Per adesso parliamo semplicemente di una idea o suggestione, ma non è da escludere che si possa passare ad un vero e proprio tentativo al fine del campionato. Naturalmente ad oggi la priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e provare ad andare a conquistare lo Scudetto. Ma naturalmente si stanno facendo ragionamenti sul futuro e vedremo quello che succederà.

Calciomercato Napoli: colpo dal Milan, tutti i dettagli

Il Napoli guarda con attenzione alle occasioni che potrebbero capitare nelle prossime settimane. Sicuramente le idee sono molto chiare in casa partenopea, ma naturalmente davanti ad una ghiotta chance siamo certi che Manna non si farebbe assolutamente pregare ad affondare il colpo. Per questo motivo attualmente gli occhi sono puntati in casa Milan e sulla possibilità di una rottura con un calciatore.

Secondo le informazioni del quotidiano italiano, il Milan non dovrebbe riscattare Joao Felix e il Napoli un pensierino in ottica calciomercato estivo potrebbe farlo. Sappiamo come il Chelsea sia interessato a Osimhen e il portoghese rappresenta una carta importante anche per abbassare il prezzo. Occhio anche alla questione Gimenez, ma per il messicano la strada non è assolutamente semplice.

Naturalmente per il momento siamo nel campo di ipotesi. Il Napoli vuole pensare a chiudere nel migliore dei modi la stagione e solo successivamente si penserà al calciomercato ed eventualmente a sondare il terreno per Joao Felix. Ma il portoghese è un giocatore che piace davvero tanto a Conte e Manna, visto che il Milan non lo riscatterà, è pronto a regalarlo al proprio tecnico.