Lotta Scudetto: tegola per il tecnico, stop più lungo del previsto

Mancano nove giornate alla conclusione del campionato e la lotta per lo Scudetto si intensifica, ma per un club non arrivano delle buone notizie

Il pareggio contro il Venezia ha allontanato il Napoli dallo Scudetto, ma a Castel Volturno continuano a credere nel primo posto. In nove giornate i tre punti di distanza dall’Inter sono assolutamente colmabili. Naturalmente, come evidenziato più volte, ci sono molti fattori da dover valutare a partire dalle difficoltà che i partenopei hanno contro le piccole. Ma c’è anche un’altra questione da tenere in considerazione: ossia quella degli infortuni.

E per un tecnico non arrivano delle buone notizie. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’infortunio è più grave del previsto e lo stop non sarà assolutamente breve. Non sicuramente un aggiornamento positivo se si pensa al fatto che siamo entrati ormai nella fase finale della stagione e ogni punto vale il doppio. Vedremo se questo infortunio condizionerà molto la lotta Scudetto oppure la squadra riuscirà a sopperire ad una assenza che, come spiegato in precedenza, è sicuramente molto importante.

Serie A: infortunio grave, ecco quando rientrerà

Lo Scudetto si deciderà nei dettagli e per questo motivo anche gli infortuni hanno un ruolo importante. L’Atalanta sembra essere fuori dai giochi considerato che in caso di arrivo a tre a giocarsi lo spareggio sarebbero proprio Inter e Napoli. Quindi ci aspettiamo fino alla fine un duello tra le due squadre con la consapevolezza che saranno i particolari a stabilire chi alla fine porterà a casa il primo posto e chi, invece, si dovrà accontentare del piazzamento d’onore.

E da Appiano Gentile non arrivano delle buone notizie. L’Inter sta facendo i conti con diversi infortuni e quello riguardante Zielinski sembra essere molto più grave del previsto. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il polacco rientrerà a disposizione solamente a maggio e questo, considerate anche le diverse partite che si hanno a disposizione, rappresenta una tegola molto importante oltre che magari decisiva nella corsa Scudetto.

Il Napoli spera che l’infortunio di Zielinski possa portare l’Inter a perdere qualcosa soprattutto per le poche rotazioni e la necessità di dover schierare sempre gli stessi. Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo di supposizioni anche perché in questi casi è sempre il campo l’unico giudice. Di certo a livello di infermeria i partenopei sono messi meglio dei nerazzurri e questo rappresenta forse la chiave decisiva per la lotta Scudetto e per capire alla fine chi la spunterà.