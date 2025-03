Napoli: rivoluzione Conte, succederà con Neres in campo

Il tecnico dei partenopei è pronto a dare una nuova scossa alla squadra. Il ritorno del brasiliano consentirà di cambiare qualcosa

Il Napoli è pronto ancora una volta a cambiare volto. Dopo il passo falso contro il Venezia, Conte sta già riflettendo su quali modifiche apportare per rendere la squadra ancora più concreta. E, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, una decisione è stata praticamente presa. Già contro il Milan si potrebbe vedere un atteggiamento diverso in campo e questo è merito del rientro a disposizione di Neres.

Il brasiliano in questa parte di campionato è mancato molto al Napoli e i partenopei sono pronti a ritrovarlo contro i rossoneri. Un rientro che porterà Conte ad apportare delle modifiche nella speranza che i risultati possano dare dei buoni riscontri. Fino a qualche settimana fa sì e quindi si proverà a confermare il tutto anche nel finale di stagione.

Napoli: la mossa di Conte, sfida Scudetto lanciata

Antonio Conte è uno molto attento ai numeri e ai dati e si può dire che fino ad oggi non si hanno assolutamente buone notizie. Per questo motivo il tecnico, almeno stando al quotidiano italiano, starebbe ragionando su una mossa a sorpresa. C’è bisogno di una scossa per arrivare allo Scudetto e questa potrebbe esserci già contro il Milan. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa perché ci sono diversi aspetti da valutare, ma il rientro di Neres consentirà di sfruttare la situazione.

Il Napoli potrebbe tornare, forse un po’ a sorpresa, con l’ormai consueto 4-3-3. La media punti conquistata con questo modulo è di 2.18 contro l’1.25 del 3-5-2. Dati che fanno ipotizzare un ritorno al passato soprattutto con Neres in campo. Una ipotesi assolutamente reale, ma che dovrà essere valutata attentamente se si pensa alle prestazioni che Raspadori ha messo in campo fino a questo momento e molto dipenderà anche da come rientreranno i nazionali.

Per esempio Olivera è l’ultimo a ritornare a Napoli e sappiamo come Spinazzola ha fatto molta fatica con questo modulo. Insomma, riflessioni in corso e decisioni che saranno prese solamente a ridosso del match. Ma una cosa è certa: Conte con il ritorno a disposizione di un calciatore come Neres ragiona sul possibile passo indietro e a un ritorno al 4-3-3. Per adesso è solo una ipotesi da valutare e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.