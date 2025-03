Ancelotti di nuovo in Serie A: incontro fissato, c’è la svolta

In maniera del tutto inattesa Carlo Ancelotti può salutare il Real Madrid, come è noto, ma tornare in Serie A per rilanciarsi nel nostro campionato. L’incontro, in tal senso, è stato fissato e può essere un importante punto di svolta per far tornare in Italia forse il miglior allenatore della storia del calcio. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Quanto fatto in carriera da questo allenatore non ha eguali, dal momento che ha vinto praticamente tutto quello che poteva vincere. Il suo percorso è stato stellare sicuramente al Real Madrid ed al Milan ancora prima, ma non si possono dimenticare i suoi successi alla guida di club come il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco o il Chelsea.

La sua unica nota dolente, forse, nella sua carriera è stato il secondo anno al Napoli, ma in quel caso nulla ha funzionato con grande delusione da parte di tutte le parti in causa. Per Carlo Ancelotti adesso però può arrivare una svolta importante, dal momento che è previsto l’incontro e già deciso praticamente che potrebbe accelerare il suo rientro in Serie A.

Via dal Real Madrid e di nuovo in Serie A: le ultime

Al Real Madrid le cose non stanno andando per il verso giusto. Pur essendo pienamente in linea con le indicazioni della dirigenza delle merengues, il doppio pesantissimo KO contro il Barcellona rappresentano una macchia su questa annata. E per questo motivo a fine anno, da diverso tempo, si parla ormai di un addio tra le parti in causa. Ed attenzione alle ultime notizie a riguardo.

Attenzione, in tal senso, al nome di Carlo Ancelotti in chiave Roma. Come è noto, il nuovo tecnico giallorosso sarà scelto da Claudio Ranieri e proprio quest’ultimo incontrerà l’allenatore del Real Madrid in occasione della consegna del Premio Maestrelli che sarà dato al tecnico di Testaccio. Tra i premiati c’è proprio Ancelotti e quindi i due avranno modo di parlarsi.

Ancelotti torna in Serie A, incontro fissato: obiettivo Champions League

Chissà che tra gli argomenti di cui parleranno non ci sia proprio un futuro a Roma, squadra nella quale Carlo Ancelotti ha giocato a lungo quando era calciatore. Sarebbe sicuramente suggestivo un suo ritorno all’Olimpico, dove sarebbe amato in maniera incondizionata dai tifosi capitolini, con i quali ha sempre avuto un grande legame.