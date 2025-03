Napoli, scatta l’allarme: “Problema enorme, divario netto”

Il Napoli, in piena lotta per lo Scudetto, sta facendo i conti con diverse criticità di recente ed in tal senso arrivano delle parole che non possono non far riflettere. Scatta l’allarme, infatti, da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime notizie ed in maniera dettagliata di che cosa si tratta.

Il pareggio di ieri sul campo del Venezia è stato sicuramente un duro colpo, sicuramente sull’umore ma anche sulla classifica, per gli azzurri. La vittoria sarebbe servita come il pane, dal momento che, in virtù del risultato della partita di ieri sera, avrebbe consentito alla squadra di Antonio Conte di tirare fuori dalla lotta per lo Scudetto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In realtà, però, l’Inter si è portata a +3 sul Napoli muovendo in maniera importante un passo in avanti verso il Tricolore. In tal senso, però, per gli azzurri arriva un nuovo allarme che può rappresentare davvero un problema enorme in questo testa a testa per gli azzurri. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta visto che è un aspetto non di poco conto.

Nuovo allarme per gli azzurri nella lotta per lo Scudetto

Ci sono alcuni aspetti che il Napoli si trascina sin dall’inizio in questa annata e che ha condizionato comunque un cammino fin qui straordinario di cui si è resa protagonista la squadra di Antonio Conte. In tal senso, andiamo a vedere qual è il problema in questione che può gravare sulla lotta per lo Scudetto nella squadra degli azzurri.

Stando a quanto sottolineato dal giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione in una intervista concessa ai microfoni di Radio Capri, il vero problema del Napoli, “che è ormai diventato enorme“, è il reparto avanzato, che finalizza poco per quanto produce. Come successo sicuramente a Como ma anche ieri nella partita del Penzo contro il Venezia.

Napoli, nuovo allarme per Conte: “Problema enorme e divario netto”

Il divario enorme riguarda i gol segnati. Il Napoli, infatti, ha messo a segno ben 20 reti in meno rispetto all’Inter e 18 rispetto a quelli messi a segno dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un divario enorme e che è stato fin qui arginato grazie ad un grandissimo lavoro sulla fase difensiva, vero punto di forza.