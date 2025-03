Napoli, scelto il primo colpo estivo: affare low cost con la Fiorentina

Il Napoli continua a lavorare in vista dell’estate ed in tal senso potrebbe essere arrivata una seria svolta in vista dell’estate per il primo grande colpo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Può arrivare ad un prezzo scontato ed essere un rinforzo davvero di alto profilo per il progetto dei partenopei.

Come è noto, i partenopei sono già al lavoro, come è normale e fisiologico che sia, in vista dell’estate, dal momento che non è immaginabile replicare gli errori della stagione in corso. Con un particolare riferimento alla sessione di gennaio. Serve programmazione, ancor di più perché si dovrà puntellare la rosa per renderla adatta alla partecipazione alla UEFA Champions League.

E’ stato già bloccato Marianucci, che andrà a sostituire nello scacchiere tattico di Antonio Conte il centrale Rafa Marin, che non ha mai trovato spazio. In tal senso, però, per il primo grande colpo del Napoli di questa estate arriva una svolta non di poco conto. L’affare a basso costo può essere condotto in porto direttamente dalla Fiorentina. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Primo colpo estivo: svolta per il rinforzo per Conte

Antonio Conte sembra destinato verso una permanenza a Napoli nonostante le tante voci che lo vogliono lontano dal Vesuvio, ed ovviamente chiederà al club degli sforzi sul mercato. Non si può prescindere da questo per puntare con decisione ad alzare ancora di più l’asticella rispetto a quanto comunque di straordinario è stato fatto in questa annata.

Potrebbe, infatti, seriamente tornare di moda il nome di Pietro Comuzzo, talentuoso difensore centrale della Fiorentina e che il Napoli ha seguito con estremo interesse già a gennaio. Gli azzurri avevano offerto 30 milioni di euro, ma alla fine la trattativa si è arenata. Il centrale, però, sta trovando poco spazio, dal momento che per Palladino non è più imprescindibile.

Napoli, affare a basso costo con la Fiorentina: le ultime

Come raccontato da CalcioStyle, in estate il nome di Comuzzo potrebbe tornare ad essere chiacchierato in sede di mercato. Il Napoli lo sta monitorando ed ora che ha perso la titolarità il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe ottenere uno sconto non di poco conto dalla Fiorentina. Che, di recente, sta dando maggior spazio a Pongracic, altro profilo che piace agli azzurri.