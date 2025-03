Napoli, Manna nella bufera: “Colpo pagato un milione a partita”

In casa Napoli arriva una critica a dir poco dura ed allo stesso tempo da analizzare relativa al lavoro di Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri. In tal senso, viene sottolineato come un calciatore costa praticamente un milione a partita. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Non è certamente un momento facile per il Napoli, dal momento che sta facendo i conti con tanti aspetti non di poco conto. A partire dai risultati sul campo, fino ad arrivare ad una gestione del mercato del futuro che non può non destare più di qualche preoccupazione. Soprattutto tenendo conto di quanto avvenuto a gennaio, in cui è stato sbagliato di fatto tutto.

Dovrà ergersi a protagonista assoluto, ancor di più analizzando quanto fatto da Antonio Conte sulla squadra che gli è stata messa a disposizione, Giovanni Manna, che dovrà dimostrare una volta di più a tutti il suo reale valore. E’ un direttore sportivo giovane e che ha dei margini di crescita davvero importante. Ma ora, per lui, arriva un duro colpo con una critica da analizzare.

Il Napoli ed un mercato da incubo: altra critica

E’ stata gestita male, nel mese di gennaio, la questione relativa al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, dal momento che è arrivato, con un guizzo last minute, il solo Noah Okafor. In più ha trovato pochissimo spazio anche Billing, senza parlare di Hasa che, invece, non ha praticamente mai visto il terreno di gioco. Senza dimenticare ovviamente Scuffet tra i pali.

Secondo quella che è l’analisi di Michele Fratini, talent scout, in una intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, non convince il colpo Marianucci prenotato per l’estate dal Napoli e da Giovanni Manna. Pagato 10 milioni, infatti, andrà a costare un milione per ogni presenza fino a questo momento collezionato, dal momento che ha avuto solo 10 presenze in tutto.

Manna nella bufera: “Lo ha pagato un milione a partita”

Secondo Fratini il Napoli avrebbe dovuto puntare su Comuzzo, che è perfetto per caratteristiche per far coppia con Alessandro Buongiorno. Ovviamente, poi, sarà il tempo a dare il giudizio definitivo sul colpo Marianucci condotto in porto da Giovanni Manna, con la speranza che possa crescere come tutti si aspettavano sotto la gestione di Antonio Conte.