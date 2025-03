Napoli: Scudetto possibile, ma c’è da risolvere un problema

Il pareggio contro il Venezia non frena assolutamente le ambizioni dei partenopei nella corsa Scudetto. Ma Conte deve lavorare su una cosa

La corsa al titolo si complica, ma resta comunque assolutamente possibile. I tre punti in nove partite è un distacco colmabile e la vittoria dell’Inter in casa dell’Atalanta sembra aver tolto definitivamente la Dea dai giochi visto che, in caso di arrivo a tre, lo spareggio sarebbe sempre tra partenopei e meneghini. Ma per andare a conquistare lo Scudetto bisogna risolvere un problema non assolutamente di poco conto.

E non stiamo parlando della media realizzativa bassa rispetto alle altre squadre (quella ormai è risaputa). Il pareggio contro il Venezia ha confermato un altro problema e la sosta arriva nel momento giusto proprio per valutare meglio la situazione e trovare la giusta soluzione. Il problema esiste ed è confermato dai numeri. A questo punto vedremo se la sosta consentirà al Napoli di fare un salto di qualità importante oppure si continuerà sulla falsariga di quanto fatto fino ad oggi. E possiamo dire che non è assolutamente una buona notizia.

Napoli: i dati non mentono, serve un cambio di passo

I dati del Napoli non mentono. Il problema in attacco c’è ed è sicuramente una delle cose sulle quali Antonio Conte dovrà intervenire per provare in queste nove partite ad ottenere il massimo. Ma c’è anche un’altra analisi da fare con attenzione in casa partenopea con l’obiettivo di alzare ancora l’asticella e provare a sognare in grande oltre che naturalmente non perdere altri punti per strada nella corsa Scudetto.

Il problema principale riguarda le difficoltà che ci sono con le piccole. Secondo i dati di Transfermarkt, la media punti del Napoli contro le squadre di bassa classifica è di 2.38, inferiore a quella di Inter e Lazio. Non essere riusciti a vincere le sfide contro i club meno quotati non è sicuramente una buona notizia. Significa che qualcosa non ha funzionato e c’è da intervenire per non rischiare di lasciare punti per strada.

Se guardiamo il calendario, a parte Milan, Bologna e magari anche il Torino, il Napoli nelle ultime 9 partite ha tutti scontri con le squadre di bassa classifica. Per questo motivo si deve assolutamente cambiare passo e portare i partenopei ad ottenere il massimo anche nelle sfide con squadre più abbordabili. Un qualcosa su cui Conte deve lavorare sin da subito per non dover avere rimpianti al termine della stagione.