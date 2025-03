Napoli, spunta un nuovo problema: l’ammissione di Conte

I partenopei escono con un pareggio dalla trasferta di Venezia. Un risultato molto deludente che porta il tecnico a confermare una cosa

Il pareggio contro il Venezia non piace ai tifosi del Napoli. Visto lo scontro diretto tra Inter e Atalanta, in molti si aspettavano un risultato positivo in questo senso proprio per dare un messaggio importante al resto del campionato. Purtroppo, però, alla fine di fronte c’è stata una squadra sicuramente molto solida con il portiere avversario che in più di un’occasione si è dimostrato insuperabile.

Nel post partita Antonio Conte in conferenza stampa è andato ad analizzare nel dettaglio la prestazione del Napoli andando a svelare un problema che fino ad oggi il tecnico, nonostante i numeri, aveva deciso di non rivelare al pubblico. Oggi c’è stata l’ammissione e per questo motivo siamo certi che si proverà a lavorare con attenzione per risolverlo. Un passaggio necessario se si vuole pensare di andare a vincere lo Scudetto.

Napoli, Conte: “C’è una cosa negativa”

Come ben sappiamo, Conte non è mai uno che nasconde eventuali problemi. Il pareggio contro il Venezia ha evidenziato una difficoltà molto chiara e che da tempo viene evidenziata. Da dire anche che il tecnico aveva sempre rinviato il discorso su questi numeri negativi, ma la partita odierna li ha ancora una volta messi in risalto e per questo motivo nelle due settimane si lavorerà per migliorare questa cosa anche in ottica Scudetto.

Il tecnico dei partenopei in conferenza stampa ha confermato che la sua squadra deve essere più concreta. Le occasioni sono state differenti anche contro il Venezia, ma il Napoli non ha trovato la rete e questo ha rappresentato una piccola pecca. Numeri che confermano da tempo questa difficoltà per quanto riguarda la squadra di Conte e quindi c’è bisogno di intervenire per portare i partenopei ad alzare il livello e sognare in grande.

Di certo si deve alzare la fase realizzativa se si vuole puntare allo Scudetto. In queste partite chiuse anche Lukaku purtroppo fatica e per il Napoli questa non è una buona notizia. Ora ci sono due settimane per lavorare e cercare di portare la squadra ad essere maggiormente concreta. Naturalmente non sarà semplice considerato che molte volte questo è un dettaglio che non si cura nel corso della stagione. Ma un tentativo lo si farà anche perché non si hanno molti pasi falsi a disposizione nella lotta Scudetto.