Napoli, Atalanta e Inter a pari punti: cosa succede

Il pari di Venezia potrebbe portare tre squadre in vetta alla classifica. Andiamo a vedere lo scenario sicuramente molto particolare

In caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio. Non valgono più gli scontri diretti. Ma in questa stagione c’è la possibilità anche di trittico in vetta alla classifica. Una ipotesi sicuramente molto remota visto che ancora mancano nove partite alla fine e quindi può succedere praticamente di tutto. La vittoria dell’Atalanta contro l’Inter, infatti, porterebbe le prime tre a quota 61 e si tratterebbe di uno scenario sicuramente inedito e non semplice da verificare.

Un qualcosa che apre sicuramente ad un risultato storico, ma in molti si domandano cosa succederebbe in caso di arrivo in tre in vetta. Inter, Napoli e Atalanta naturalmente non se lo augurano considerato che siamo in una fase di campionato nella quale può succedere praticamente di tutto. Ma andiamo a vedere cosa potrebbe succedere.

Arrivo a tre al primo posto: cosa succede

Il primo pensiero va ad un triangolare tra le tre squadre visto che c’è il discorso spareggio tra le due. In realtà non è assolutamente così. In questo caso si andrebbe al consueto modello ovvero quello della classifica avulsa. Ed ecco che il big match di Bergamo risulta fondamentale per avere un quadro più chiaro su come andrà a finire il tutto. Naturalmente mancano ancora nove partite e quindi potrà succedere praticamente di tutto.

Comunque, in caso di campionato con tre squadre in vetta, il primo criterio che sarà valutato è quello dei punti negli scontri diretti. Poi la differenza reti in queste sfide e nel campionato. Si chiude con i gol fatti nella stagione e il sorteggio. Sicuramente bisognerà attendere il match di questa sera per avere un quadro molto più chiaro. Ma ad oggi a sorridere potrebbe essere direttamente l’Atalanta di Gasperini.

Con un successo, infatti, l’Atalanta balzerebbe in vetta in questi scontri diretti e con la classifica avulsa ci sarebbero solamente dei sorrisi. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi considerato che la strada è lunga e le sorprese possono essere dietro l’angolo. Di certo è uno scenario da non sottovalutare e quindi non ci ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quale sarà il finale. Ma è un qualcosa da valutare e capiremo solamente al termine della stagione cosa accadrà.