Napoli: occasione Svilar, sì ad una condizione

In caso di mancato rinnovo di Meret, non è da escludere che si possa puntare sull’estremo difensore della Roma. Il bia libera, però, in un solo caso

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Manna nelle ultime settimane si sta muovendo in maniera concreta sugli obiettivi in entrata e la firma di Marianucci è sicuramente una conferma. Non è assolutamente finita qui e ci sono diverse situazioni a chiarire a partire dal rinnovo di Meret. La sensazione è che alla fine si arriverà ad un via libera non tanto perché si troverà l’accordo alle condizioni dell’estremo difensore, ma per la volontà di continuare insieme. Resta, comunque, una incognita e la dirigenza si sta muovendo anche per individuare altri profili.

Uno dei nomi che potrebbe fare a caso del Napoli è sicuramente quello di Svilar. Il portiere della Roma si sta rivelando uno dei migliori tra i giallorossi e a questo punto non bisogna escludere che i partenopei possano comunque fare un tentativo. Non comunque un compito semplice considerato che si tratta di una operazione di calciomercato complicata. Ma c’è una possibilità destinata magari ad aprire un qualcosa di davvero sorprendente.

Napoli: Svilar sostituto di Meret?

Difficile in questo momento pensare ad uno Svilar come sostituto di Meret visto che da da parte dei giallorossi non c’è nessuna intenzione di privarsi dell’estremo difensore. Il Napoli, come spiegato in precedenza, ha come priorità quella di andare a rinnovare con l’attuale estremo difensore e questo rende molto complicata l’operazione.

Ma, secondo quanto riferito da cm.com, senza rinnovo Svilar potrebbe lasciare la Roma nel prossimo calciomercato. Lo stipendio da un milione di euro viene considerato troppo poco da parte dell’entourage e quindi bisognerà capire se ci sarà il prolungamento oppure si deciderà di attendere ancora un po’ di tempo. Il contratto in scadenza nel 2027 consente di poter aspettare ancora un po’ e magari rimandare tutto al 2026.

Il Napoli resta alla finestra e valuta la situazione Svilar in caso di mancato rinnovo con Meret. Siamo comunque in una suggestione di calciomercato visto che ad oggi non si hanno certezze di quello che succederà. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte della Roma e anche dei partenopei. Si tratta, comunque, di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo.