Napoli, Conte come Mazzarri: esplode la polemica social

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Venezia. Spunta la nuova polemica in casa azzurra per Antonio Conte: il paragone con Mazzarri, ecco l’attacco social

Un nuovo paragone tra Conte e Mazzarri: il celebre giornalista è tornato a criticare aspramente l’allenatore del Napoli. Ecco il motivo della sua polemica social: spunta la verità. Il Napoli cercherà di aspettare il risultato della sfida tra Atalanta ed Inter per poi capire i prossimi obiettivi della stagione: lo Scudetto resta un obiettivo concreto nonostante il punto conquistato a Venezia.

L’allenatore toscano, Walter Mazzarri, è stato richiamato proprio nella passata stagione dal presidente De Laurentiis per cercare di riportare in alto il Napoli dopo i fasti di un tempo. Spunta la nuova polemica social clamorosa: ecco il paragone con Antonio Conte per l’ex tecnico azzurro. Un momento di nervosismo totale, ma la sosta Nazionale è arrivata proprio al momento opportuno. Il Napoli cercherà di recuperare tutti gli infortunati organizzando anche un’amichevole per chi resterà a Castel Volturno: spunta la nuova mossa.

Napoli, l’attacco social contro Conte: il paragone con Mazzarri

L’esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, sul suo profilo X ha subito attaccato l’allenatore del Napoli: “Antonio il vero erede di Mazzarri. Stesso gioco, piangina uguali! Ma almeno Mazzarri lo ingaggi con due bruscolini e un tramezzino, non a 8 milioni più due a stagione“.

Antonio Conte è stato criticato ancora una volta per il pareggio in campionato a Venezia. Tanti errori sotto misura da parte di Lukaku e compagni complice anche una prestazione da urlo del portiere di casa, Radu, con un passato all’Inter. Ora l’allenatore del Napoli cercherà di recuperare tutti gli infortunati per arrivare al 100% della forma per la sfida contro il Milan in programma domenica 30 marzo.

Saranno giorni di pausa totale prima di riprendere a lavorare in maniera costante a Castel Volturno. Saranno nove finali da vivere intensamente per cercare di arrivare al primo posto, ma non sarà facile vista la concorrenza di Inter ed Atalanta. Ancora un mezzo passo falso per gli azzurri che non hanno vinto una sfida alla portata contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Il Venezia ha difeso alla grande per tutta la partita mettendo in difficoltà il Napoli. Ecco la nuova polemica con Mazzarri, ma l’obiettivo iniziale era il quarto posto: l’appetito vien mangiando.