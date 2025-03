Thiago Motta ko a Firenze: la decisione di Giuntoli

Thiago Motta ha collezionato l’ennesima pesante sconfitta in Serie A alla guida della Juventus. Spunta la svolta per l’esonero dell’allenatore bianconero: la verità del ds Giuntoli

Saranno ore intense in casa Juve. Ecco la nuova sconfitta per Cambiaso e compagni con l’esonero pronto per Thiago Motta: ecco la novità per l’allenatore della Juventus, il ds Giuntoli prenderà la decisione nelle prossime ore.

Ancora una batosta in campionato per la Juventus targata Thiago Motta. Dopo il pesante 4-0 incassato in casa contro l’Atalanta, è arrivata una nuova sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina al Franchia. Ora la decisione di Giuntoli potrebbe essere decisiva: ecco cosa succederà nelle prossime ore.

I bianconeri hanno perso così anche il quarto posto in classifica, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Bologna ha superato nel pomeriggio la Lazio grazie ad una prestazione da urlo da parte della squadra guidata da Vincenzo Italiano che vuole sognare ancora. Ecco l’ultim’ora in casa Juventus.

Thiago Motta esonero: la verità in casa Juventus

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile arrivo immediato dell’ex Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ormai libero da mesi dopo l’addio dalla Nazionale saudita. Nel frattempo si è diffusa anche la possibilità di un traghettatore come Magnanelli, attuale allenatore della Primavera bianconera, o di Brambilla che guida la Next gen in Serie C. Negli ultimi giorni anche Igor Tudor è stato accostato alla panchina della Juventus: il ds Giuntoli prenderà in mano la situazione per terminare al meglio la stagione.

Novità importanti in casa bianconera per cercare di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League: in caso contrario, sarà fallimento per la squadra torinese. Ora la decisione dovrà arrivare in breve tempo per rimettere subito in ordine la gestione dello spogliatoio: zero gol fatti in due sfide contro Atalanta e Fiorentina. Ed è arrivata così l’ora di cambiare spartito per riportare l’entusiasmo nel rush finale in casa Juventus.

Un periodo negativo per la squadra bianconera che non è riuscita più a trovare continuità in Serie A. Un finale di stagione che sarà decisivo per l’Europa, ma c’è tanto malumore per gli ultimi risultati conquistati dalla squadra di Thiago Motta. La Juventus dovrà trovare subito una soluzione per tornare a sognare in grande: un’altra serata completamente da dimenticare per i bianconeri in vista delle prossime ore.