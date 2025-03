Napoli, Conte sbugiardato da DAZN: il video sui social

Antonio Conte è stato criticamente aspramente per le sue dichiarazioni nel post-partita. Spunta un video di DAZN che ha evidenziato tutta la verità: ecco la svolta

L’allenatore del Napoli ha rischiato di perdere nei minuti finali: Conte si è fatto sentire nel post-partita ai microfoni di DAZN mettendo l’accento su un aspetto particolare. Ecco la polemica social: il video che è stato pubblicato pochi minuti fa come testimonianza oculare, scopriamo il dettaglio decisivo.

Un nuovo passo falso a Venezia per la squadra di Antonio Conte. Il Napoli ha fallito una nuova occasione per arrivare al primo posto superando l’Inter in attesa della sfida dei nerazzurri contro l’Atalanta. Lo stesso allenatore azzurro ha voluto chiarire un aspetto: “Il campo non era stato bagnato, la palla non scorreva come doveva”. Poi ha aggiunto di aver parlato anche con Eusebio Di Francesco: “Mi ha detto che non era scelta loro”. Un video di DAZN pubblicato pochi minuti fa ha testimoniato proprio il contrario di quanto detto da Antonio Conte: spunta la verità a sorpresa.

Napoli, la verità di DAZN: Conte aveva torto?

Pochi minuti fa Antonio Conte è stato così sbugiardato dalla redazione di DAZN che ha pubblicato su X un video che ha messo in risalto come il terreno di gioco del Penzo sia stata bagnato per ben quattro volte, anche all’intervallo. Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli hanno fatto infuriare anche i tifosi di altre squadre italiane che hanno commentato subito il filmato.

Gli irrigatori al Penzo di Venezia 🏟️

Il terreno di gioco bagnato in 4️⃣ momenti: prima di #VeneziaNapoli e durante l’intervallo ⚠️#SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/N5OPOEd5li — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 16, 2025

Conte ora dovrà ritrovare serenità dopo la sosta Nazionale affrontando così il Milan al Maradona: la sfida tra Atalanta ed Inter sarà decisiva per conoscere così il prosieguo stagionale degli azzurri. Il Napoli ha commesso diversi errori sottoporta con Radu in uno stato di forma strepitoso: l’ex Inter è stato premiato a fine partita come migliore in campo.

Il Napoli cercherà di avere la meglio per sognare ancora lo Scudetto nelle ultime nove finali da affrontare: la concorrenza è agguerrita in vista delle prossime sfide di Serie A. Gli azzurri vogliono competere fino alla fine con il ritorno immediato in Champions League: spunta la nuova polemica social.