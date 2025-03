Calciomercato, dimissioni Motta: l’annuncio in diretta tv

Ancora una novità per quanto riguarda il futuro di Thiago Motta. L’allenatore della Juventus ha svelato sulle dimissioni: ecco cosa c’è da sapere

Saranno ore intense in casa bianconera per le riflessioni del ds Giuntoli. Pochi minuti fa la Juventus ha incassato un’altra sconfitta al Franchi: un rotondo 3-0 inflitto dalla squadra viola guidata da Raffaele Palladino che era reduce dalla sconfitta del Maradona contro il Napoli. Ecco tutta la verità sulle dimissioni di Thiago Motta.

La Juventus ha incassato l’ennesima sconfitta in campionato: spunta tutta la verità sul futuro di Thiago Motta. Sono stati momenti concitati in casa bianconera: ecco tutto quello che è successo nel post-partita al Franchi. Locatelli e compagni non riescono a trovare la vittoria: tanti risultati negativi sono arrivati negli ultimi giorni, ma c’è voglia di rivalsa. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile sostituto immediato: ecco cosa c’è di vero sulle dimissioni di Thiago Motta.

Dimissioni Thiago Motta: cosa c’è da sapere

Lo stesso allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha rivelato tutta la verità sulle dimissioni ai microfoni di Sky Sport. Per quanto riguarda le dimissioni ha svelato: “Sarebbe troppo facile. Non mi piacciono le cose facili”. Poi ha analizzato lo stato di forma della squadra bianconera: “Non siamo forti al momento nè in difesa nè in attacco. Vogliamo mantenere lucidità per tornare alla vittoria”.

Saranno giorni frenetici per recuperare tutte le energie durante la sosta Nazionale. La Juventus ha come obiettivo il ritorno in Champions League: in caso di mancato obiettivo, sarebbe un grosso fallimento per la società bianconera dopo i tanti investimenti tra la scorsa estate e gennaio.

Il ds Giuntoli ha confermato lo stesso Motta sulla panchina della Juventus: non arriverà nessun esonero per l’allenatore bianconero. Ancora ore intense alla Continassa per ritrovare quella stabilità che ormai sembra persa: tanti i gol subiti nelle ultime sfide da parte della squadra guidata da Motta. L’allenatore della Juve dovrà puntare subito sul nuovo lavoro da mettere in atto nelle prossime settimane per vivere intensamnete le ultime nove finali.

Il suo futuro si deciderà proprio in questi due mesi: il ds Giuntoli è pronto a rivoluzionare la Juve in estate in caso di mancato obiettivo Champions. Ormai ci siamo: il tempo stringe per raggiungere subito risultati importanti in casa bianconera. La stagione è stata costellata da troppi alti e bassi.