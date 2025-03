Napoli, Conte senza parole: il gesto di Okafor

Tutto può cambiare improvvisamente: ora Okafor ha sorpreso Conte con un gesto inaspettato. Ecco cos’è successo dopo la partita, la verità

L’attaccante svizzero, Okafor, è stato protagonista soltanto negli ultimi minuti di partita contro il Venezia. Conte l’ha lanciato nella mischia e stava regalando un assist al bacio a Simeone che ha spedito alto il suo cross. Saranno momenti decisivi per ritrovare entusiasmo dopo il pari contro il Venezia: la sosta Nazionale è arrivata nel momento migliore in casa azzurra.

Il Napoli è tornato dalla trasferta di Venezia con un punto conquistato, ma la vittoria dell’Inter sull’Atalanta ha scombussolato i piani della squadra azzurra guidata da Antonio Conte. Spunta un nuovo gesto a sorpresa di Okafor subito dopo la partita: ecco la verità dell’attaccante svizzero che ha messo in risalto un aspetto importante per il prosieguo della stagione. Saranno settimane importanti per preparare alla grande la sfida contro il Milan in programma al Maradona domenica 30 marzo.

Napoli, il piano di Okafor per il Milan: la verità

I tifosi hanno apprezzato tanto il suo gesto. Dopo poche ore dalla partita pareggiata contro il Venezia, Okafor ha lanciato su Instagram una diretta mentre si trovava in palestra con il suo personal trainer. Subito si è messo ad allenarsi con i pesi per essere pronto per una possibile titolarità contro il Milan dopo la sosta Nazionale.

Un gesto che ha sorpreso Conte e i tifosi del Napoli che cercheranno di continuare a sognare nelle ultime nove finali. Il condottiero azzurro continuerà a mirare in alto nonostante le tante occasioni perse in stagioni: ecco la nuova mossa di Okafor per essere subito titolare per la sfida contro i rossoneri.

Arrivato proprio nell’ultimo giorno di calciomercato dal Milan, ora l’attaccante del Napoli vuole terminare alla grande la stagione. Conte cercherà di integrarlo il prima possibile tra i titolarissimi: si è subito allenato mostrando una forma fisica spaventosa fin dal suo arrivo. Era considerato in sovrappeso in maglia rossonera, ma ora è tornato a splendere di luce propria.

Contro i rossoneri è pronto a tornare anche il talento brasiliano, David Neres, dopo le tante settimane ai box: possibile cambio di sistema di gioco con Raspadori che si avvia alla panchina. Ormai ci siamo per guardare in avanti recuperando tante energie utili al rush finale: ecco la verità per Okafor.