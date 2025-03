Napoli, tegola Rrahmani: svelato quando tornerà in campo

Amir Rrahmani ha dovuto alzare bandiera bianca nei minuti finali della sfida contro il Venezia. Ecco come sta, le condizioni del difensore kosovaro

Saranno settimane intense in casa Napoli per blindare così la qualificazione alla prossima Champions. Lo Scudetto resta un obiettivo concreto, ma continuano i problemi per Antonio Conte. Ci sono da valutare le condizioni fisiche di Amir Rrahmani: ecco la verità.

I problemi in casa Napoli non finiscono mai. Ancora una tegola per Antonio Conte dopo il pareggio rimediato contro il Venezia. Rrahmani si è accasciato a terra improvvisamente chiamando subito il cambio a pochi minuti dalla fine. Ecco le sue condizioni fisiche con il difensore che dovrà rispondere anche alla chiamata della propria Nazionale: svelata tutta la verità dell’ultim’ora. Il Napoli recupererà tutte le energie durante la sosta: Okafor e Neres non vedono l’ora di tornare in campo dal primo minuto dopo i problemi accusati negli ultimi mesi. Conosciamo tutti i dettagli per il difensore del Napoli: quando ritorna in campo?

Napoli, le condizioni del difensore: la verità

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il difensore del Napoli ha chiamato la sostituzione nei minuti finali della sfida contro il Venezia. Al suo posto è entrato Juan Jesus. Lo stesso Rrahmani è già arrivato nel ritiro della Nazionale del Kosovo: qui capirà l’entità del suo infortunio. La prima diagnosi dello staff medico azzurro è stata quella di affaticamento muscolare: il Napoli vorrà subito capire i nuovi accertamenti medici della Nazionale kosovaro prima di prendere una decisione definitiva.

In caso di problema duraturo, il difensore del Napoli tornerà subito a casa: al momento non ci sono indizi. Subito dopo la sosta gli azzurri affronterà il Milan per una nuova serata da vivere intensamente al Maradona. Una nuova mossa a sorpresa per conoscere così le condizioni fisiche di Rrahmani: il difensore kosovaro è apparso molto stanco nei minuti finali contro il Venezia.

Per Conte è stata una stagione costellata di alti e bassi per arrivare a competere fino alla fine con la corazzata Inter, vittoriosa anche sul campo di Bergamo contro l’Atalanta. L’allenatore del Napoli cercherà di recuperare tutti gli effettivi per continuare a sognare in grande: saranno nove finali da vivere fino alla fine. In estate ci sarà una nuova rivoluzione in casa azzurra per ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League: urgono rinforzi di caratura internazionale per sognare in grande.